Warszawa: Oddano hołd polskim uchodźcom

Przed Pomnikiem Bohaterów Trzech Narodów w Warszawie upamiętniono przyjęcie w 1939 roku przez Węgry ponad 130 tysięcy polskich uchodźców wojennych. Organizatorami i pomysłodawcami akcji pomocowej w czasie niemieckiej okupacji byli bohaterowie Polski, Węgier i Izraela Henryk Sławik i József Antall Senior.

Wiązanki kwiatów zostały złożone między innymi w imieniu marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego oraz Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka.

Były ambasador Polski w Budapeszcie i współprzewodniczący społecznego komitetu budowy pomnika Grzegorz Łubczyk podkreślił ważną rolę Węgrów w niesieniu pomocy Polakom. "Spontanicznie została otwarta granica. Węgrzy uniemożliwili Niemcom zaatakowanie Polski od południa, a także stworzyli warunki, aby z Węgier do Francji przerzucić prawie 40 tysięcy żołnierzy i oficerów. Stworzyli warunki dla wielu tysięcy naszych rodaków" - mówił Grzegorz Łubczyk, przypominając, że dla Polaków na Węgrzech tworzono szkoły, tym liceum i gimnazjum w Balatonboglar.



Ambasador Węgier Orsolya Kovács mówiła, że o historii dwóch narodów, polskiego i węgierskiego, oraz ich wzajemnej pomocy należy przypominać młodym pokoleniom. "Ważne, żeby nowe pokolenie wiedziało, że w najtrudniejszych chwilach w historii mieliśmy zawsze dla siebie otwarte serca" - powiedziała Orsolya Kovács.



Z kolei prezes Towarzystwa Przyjaciół Śląska w Warszawie, syn jednego z uchodźców Józef Musioł mówił, że za pomoc okazaną jego ojcowi wobec Węgrów ma wielki dług wdzięczności. "Stanąć tutaj obok pomnika, gdzie znajduje się postać Henryka Sławika, przyjaciela mojego ojca i uczestnika powstania śląskiego jest dla mnie szczególnym" - zaznaczył Józef Musioł.



Pomnik Bohaterów Trzech Narodów w Warszawie przedstawia sylwetki Henryka Sławika i Józsefa Antalla. Taki sam monument w czerwcu tego roku odsłonięto w Budapeszcie. Pomniki są wyrazem pamięci i wdzięczności Węgrom za ich pomoc i opiekę nad dziesiątkami tysięcy polskich uchodźców wojennych.



Henryk Sławik był powstańcem śląskim, działaczem społecznym, politycznym i samorządowym, jednym z ponad 120 tysięcy polskich uchodźców wojennych, których we wrześniu 1939 roku przyjęły Węgry. Jako prezes Komitetu Obywatelskiego do Spraw Opieki nad Polskimi Uchodźcami na Węgrzech został pełnomocnikiem na Węgry ministra pracy Rządu RP na Wychodźstwie. Uhonorowany w 1990 roku tytułem "Sprawiedliwy wśród narodów świata", pośmiertnie odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski i Orderem "Orła Białego". Aresztowany w 1944 roku przez gestapo, bity i katowany nie zdradził swego węgierskiego przyjaciela, dzięki czemu Antall przeżył. Zmarł 23 sierpnia 1944 w niemieckim obozie koncentracyjnym KL Mauthausen.



József Antall był pełnomocnikiem rządu Królestwa Węgier do spraw Uchodźców Wojennych. Szczególną troską otoczył kilka tysięcy polskich dzieci i młodzież, tworząc dla nich szkoły. W czasie drugiej wojny światowej wspólnie z Henrykiem Sławikiem uratował co najmniej 5 tysięcy polskich Żydów. Za swą postawę i działalność w czasie wojny uhonorowany wieloma zagranicznymi odznaczeniami, w tym polskimi: Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (1948) i pośmiertnie Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi RP (2010). Również pośmiertnie tytułem "Sprawiedliwy wśród narodów świata" (1990).