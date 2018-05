Warszawa: Uroczystości z udziałem prezydenta i premiera

W południe w czwartek na Placu Zamkowym w Warszawie rozpoczęły się uroczystości z okazji święta Konstytucji 3 Maja z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego. "Złożę w Senacie wniosek, aby referendum o przyszłości ustroju Polski odbyło się 10 i 11 listopada" - zapowiedział prezydent.

Zdjęcie Prezydent podczas przemówienia / Rafał Guz /PAP

W obchodach 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja uczestniczą także m.in. marszałek Senatu Stanisław Karczewski, wicemarszałek Sejmu, szef klubu PiS Ryszard Terlecki, prezes TK Julia Przyłębska, a także ministrowie. Prezydentowi towarzyszy małżonka Agata Kornhauser-Duda.

"Konstytucja 3 maja miała dla Polski stać się przełomem. Dla jej uchwalenia zebrali się patrioci, balansując na granicy prawa, żeby ocalić nasz naród" - rozpoczął przemówienie prezydent.



"Konstytucja 3 Maja stała się przełomem - przełomem dla polskiej historii ustrojowej, bo nie stała się niestety wielkim przełomem dla Polski w jej dziejach, nie uratowała Polski, była raczej testamentem" - dodał.

Jak wskazał prezydent, "Konstytucja 3 Maja stała się wielkim kamieniem węgielnym wolności, nowoczesnej państwowości Rzeczypospolitej". "Do niej odwoływały się późniejsze pokolenia, odwoływali się twórcy Solidarności" - mówił.



"Dzisiaj Polska i Polacy zasługują nie tylko na debatę o naszym ustroju, konstytucji, ale po ponad 20 latach jej obowiązywania zasługujemy również na to, byśmy dokonali refleksji nad tą konstytucją" - powiedział.



Następnie prezydent zapowiedział, że złoży wniosek w Senacie, aby referendum o przyszłości ustroju Polski odbyło się 10 i 11 listopada.



"Apeluję do państwa o obecność na tym referendum, proszę, abyście przyszli i w to wielkie święto powiedzieli, jakiej Polski chcecie" - dodał.



Wcześniej w stołecznej Bazylice Archikatedralnej p.w. św. Jana Chrzciciela odbyła się msza św. w intencji ojczyzny.