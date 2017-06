Warszawski adwokat podejrzany o handel narkotykami

Warszawski adwokat jest wśród zatrzymanych w śledztwie przeciw grupie handlującej środkami odurzającymi - poinformowała w piątek Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

"W toku śledztwa roku zatrzymano siedem osób uczestniczących w przestępczym procederze. Wśród zatrzymanych jest Wiktor N. - czynny zawodowo adwokat z Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie" - podała Prokuratura Okręgowa w przesłanym PAP komunikacie.

Zatrzymania przeprowadzono w miniona środę. Na polecenie prokuratora przeszukano pomieszczenia mieszkalne i gospodarcze zatrzymanych; zabezpieczono pieniądze i środki odurzające.

Zarzuty wobec zatrzymanych dotyczą obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi (art. 56 ust. 1 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii); jednemu z zatrzymanych zarzucono udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się obrotem środkami odurzającymi i psychotropami, inny zatrzymany usłyszał zarzuty posiadania marihuany i uprawiania konopi.

Adwokat Wiktor N. jest podejrzany jest o obrót środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi. Jak podała prokuratura, w śledztwie ustalono, że łącznie nabył on co najmniej 600 g marihuany i 50 tabletek extasy, a kupione narkotyki sprzedawał. Za przestępstwa zarzucane podejrzanym grozi do 12 lat więzienia.

Prokuratura wystąpiła do Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa aresztowanie trzech podejrzanych na trzy miesiące, w stosunku do dwóch podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego.