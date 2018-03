Warszawski ratusz kontra Mariusz Błaszczak. Jest zawiadomienie do prokuratury

Ratusz zawiadomił prokuraturę w sprawie możliwości przekroczenia uprawnień przez szefa MON Mariusza Błaszczaka - poinformował we wtorek wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski. Chodzi o decyzję w sprawie przekazania zarządzania nad placem Piłsudskiego wojewodzie mazowieckiemu.

"Naszym zdaniem doszło do sytuacji, do której na podstawie fałszywej przesłanki zabrano samorządowi, warszawiakom, ten plac tylko po to, by zrealizować jeden polityczny cel, jakim jest postawienie pomnika smoleńskiego" - ocenił na wtorkowej konferencji Olszewski.

"Pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz podjęła decyzję o skierowaniu do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 231. Jest to artykuł, który mówi o przekroczeniu uprawnień, do którego naszym zdaniem mogło w tej sytuacji dojść" - poinformował.

"Chcemy, żeby prokuratura zbadała wnikliwie, czy ciąg wszystkich decyzji, które zapadły od października ubiegłego roku do lutego bieżącego roku, nie służył obronności i bezpieczeństwu państwa, na co powinny wskazywać przesłanki dotyczące utworzenia terenu zamkniętego, tylko służyły de facto jednemu politycznemu celowi" - dodał.

Olszewski poinformował, że zawiadomienie zostało skierowane wobec dwóch osób. Jedną z nich jest minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Zdaniem ratusza, przekazanie pl. Piłsudskiego to dyspozycji wojewody to "próba odebrania warszawiakom prawa do decydowania o tym, w jaki sposób ma być kształtowane miasto". "I jest to próba, która naszym zdaniem powoduje, że to, co się stało w Warszawie, może stać się w Łodzi, Lublinie, Legnicy" - podkreślił Olszewski.

Pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 r. ma stanąć w Warszawie na obszarze zielonym między pl. Piłsudskiego a ul. Królewską. Ttrwają prace nad monumentem.