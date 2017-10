Wassermann kandydatką? Gowin rekomenduje inną osobę

- Polska Razem rekomenduje, by wspólnym kandydatem Zjednoczonej Prawicy w wyborach na prezydenta Krakowa, była wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz - poinformował w niedzielę szef tej partii Jarosław Gowin. Tymczasem według nieoficjalnych informacji wśród osób rozważanych przez PiS w tych wyborach jest m.in. przewodnicząca komisji śledczej ds. Amber Gold Małgorzata Wassermann.

Zdjęcie Jadwiga Emilewicz i Jarosław Gowin /Stanisław Rozpędzik /PAP

Dodał, że rekomendacja ta została już oficjalnie zgłoszona prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu. Uzgodniony, wspólny kandydat prawicy w wyborach na prezydenta Krakowa - jak liczy Gowin - powinien zostać wyłoniony jeszcze w tym roku.

"My rekomendujemy panią minister, jako kandydatkę na kandydatkę czyli rozmawiamy z PiS o tym, żeby to właśnie Jadwiga Emilewicz reprezentowała cały obóz Zjednoczonej Prawicy w wyborach na prezydenta Krakowa" - powiedział dziennikarzom Gowin. "Myślę, że (...) stawiamy na osobę wybitnie kompetentną i wybitnie energiczną" - dodał.

Jak poinformował lider Polski Razem, kandydatura Emilewicz została oficjalnie zgłoszona, a po stronie Prawa i Sprawiedliwości na razie nie zapadły jeszcze decyzje, czy ta partia będzie desygnować do wyborów własnego kandydata. "Rozważana są rożne osoby, ale ja jestem przekonany, że niezależnie od tego, jaka ostateczna to będzie decyzja to Zjednoczoną Prawicę w Krakowie reprezentować będzie kobieta" - dodał Gowin.

Według nieoficjalnych informacji wśród osób rozważanych przez PiS w tych wyborach jest m.in. przewodnicząca komisji śledczej ds. Amber Gold Małgorzata Wassermann.

Zdaniem Gowina "byłoby bardzo dobrze", żeby decyzja w sprawie wspólnego kandydata prawicy zapadła jeszcze w tym roku, ponieważ kampania w dużych miastach "nie jest dla Zjednoczonej Prawicy łatwa". "Chcielibyśmy, aby wyborcy jak najszybciej poznali kandydata lub kandydatkę" - zadeklarował.

Jadwiga Emilewicz jest krakowianką. Jak mówiła w niedzielę "Kraków wart jest nie tylko mszy, ale przede wszystkim dobrego, strategicznego planu i nowego oddechu". "My jesteśmy gotowi ten oddech wnieść do Krakowa. Jeśli taka będzie decyzja po negocjacjach pana premiera Gowina z panem prezesem Kaczyńskim, to ja jestem gotowa podjąć się tego wyzwania" - zadeklarowała. "To trudne ale niezwykle odpowiedzialne i ambitne zadanie" - dodała.

Gowin ocenił, że intencją wszystkich partii tworzących obóz Zjednoczonej Prawicy jest wystawienie wspólnej listy w wyborach do sejmików wojewódzkich oraz wspólnych kandydatów w najważniejszych miastach prezydenckich. "Na niższych szczeblach decyzje powinny być, naszym zdaniem podejmowane autonomicznie przez struktury poszczególnych partii" - ocenił.

W Krakowie nieprzerwanie od 2002 r. stanowisko prezydenta miasta piastuje Jacek Majchrowski. Na razie nie zadeklarował on oficjalnie, czy będzie ubiegał się o następną kadencję.(