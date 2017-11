Wassermann kandydatką PiS na prezydent Krakowa

Najpoważniejszą kandydaturą na prezydenta Krakowa jest kandydatura posłanki PiS Małgorzaty Wassermann – powiedział szef klubu PiS Ryszard Terlecki w czwartek na antenie Radia Kraków.

Zdjęcie Małgorzata Wassermann kandydatką PiS na prezydent Warszawy /PAP

Jak wyjaśnił, PiS jeszcze nie zgłosił swojego kandydata na prezydenta Krakowa, ale zrobi to na początku roku. Przyznał, że pod uwagę brana jest także kandydatura prof. Mariusza Andrzejewskiego z Uniwersytetu Ekonomicznego, a także inne. "Są (inne nazwiska-PAP), poczekajmy. Przeprowadzimy badania wewnętrzne. One pokażą skalę poparcia dla naszych kandydatów" - zaznaczył. Podkreślił jednak, że kandydatura Wassermann jest "najmocniejsza".

Reklama

Pytany o zaproponowaną przez wicepremiera Jarosława Gowina, kandydaturę wiceminister rozwoju Jadwigi Emilewicz na prezydenta Krakowa ocenił, że jest to "działanie PR-owskie partii (wicepremiera Jarosława Gowina)". "On (Gowin) deklarował od początku, że jak będziemy mieć kandydata, to jego partia nie wystawi kontrkandydata" - powiedział Terlecki.

Szef Polski Razem wicepremier Jarosław Gowin poinformował na początku października, że jego ugrupowanie rekomenduje, by wspólnym kandydatem Zjednoczonej Prawicy w wyborach na prezydenta Krakowa, była wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Terlecki odpowiedział wówczas: "Ogłoszona przez Jarosława Gowina kandydatura wiceminister rozwoju Jadwigi Emilewicz na prezydent Krakowa nie jest uzgodniona z PiS".

Proszony o komentarz nt. reformy szkolnictwa, zaproponowanej przez Gowina, Terlecki odpowiedział, że znał założenia projektu i że nie cieszy się on jego poparciem.

"Ale on (projekt-PAP) się zmienia, słyszę o kolejnych zmianach, o wycofywaniu się ze szkodliwych pomysłów. To jest jeszcze w odległej sferze" - podkreślił i zaprzeczył, by projektem ustawy - jak zapowiadał Gowin - z końcem grudnia lub w styczniu zajął się Sejm. "To daleka droga. Zmian będzie wiele" - dodał.

Według Terleckiego, projekt nie będzie punktem zapalnym w ramach koalicji prawicy. "Nie sądzę też, żeby Gowin upierał się przy powszechnie krytykowanych pomysłach" - podkreślił

Projekt nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, Gowin przedstawił 19 września podczas Narodowego Kongresu Nauki w Krakowie. Od tego dnia rozpoczął się ponad dwumiesięczny okres konsultacji projektu.