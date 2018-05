​Wassermann o decyzji Majchrowskiego: Będzie uczciwa walka

"Każdego kandydata będę traktowała z szacunkiem i każdego będę traktowała jako poważnego kandydata; będzie uczciwa walka, przynajmniej z mojej strony" - w ten sposób Małgorzata Wassermann (PiS) skomentowała decyzję prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego, że będzie się starał o reelekcję.

Zdjęcie Małgorzata Wassermann /Jan Graczyński /East News Wybory samorządowe 2018

Rządzący Krakowem od 16 lat prezydent Jacek Majchrowski ponownie będzie ubiegał się o wybór na to stanowisko. "W momencie, kiedy pan premier ogłosi decyzję o dacie wyborów i rozpoczęciu kampanii wyborczej, zgłoszę swoją kandydaturę" - zapowiedział w czwartek. Wśród ogłoszonych już kandydatów są także: Wassermann, Grzegorz Filipek (Nowoczesna) i Konrad Berkowicz (partia Wolność).

O komentarz do decyzji Majchrowskiego poproszono w czwartek w Sejmie jego kontrkandydatkę na stanowisko prezydenta Krakowa, reprezentującą obóz Zjednoczonej Prawicy, posłankę PiS i przewodniczącą komisji śledczej ds. Amber Gold, Małgorzatę Wassermann.

"Ja każdego kandydata będę traktowała z szacunkiem i każdego będę traktowała jako poważnego kandydata, nic więcej" - powiedziała Wassermann.

Pytana o to, jakich kroków spodziewa się ze strony Majchrowskiego i o inne kandydatury, posłanka PiS odparła, że "w ogóle nie zastanawia się nad tym, jaką decyzję podejmą inni kandydaci".

"Ja robię to, co do mnie należy, niezależnie od tego kto będzie kandydował i kiedy to ogłosi" - podkreśliła Wassermann. Pytana, czy z Majchrowskim będzie "zacięta walka", odpowiedziała: "Będzie uczciwa walka, przynajmniej z mojej strony".