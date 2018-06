Wassermann o wycofaniu Pięty z komisji ds. Amber Gold: To naturalna decyzja

"Wycofanie posła Stanisława Pięty z komisji śledczej ds. Amber Gold było naturalną decyzją klubu PiS" - powiedziała we wtorek przewodnicząca komisji Małgorzata Wassermann (PiS). Jej zdaniem, następca Pięty Bartosz Kownacki (PiS), będzie "bardzo dużą wartością dla komisji".

Zdjęcie Bartosz Kownacki trafi do komisji ds. Amber Gold. obok przewodnicząca Małgorzata Wassermann /Stanisław Kowalczuk /East News

W poniedziałek politycy PiS, w tym m.in. rzeczniczka partii Beata Mazurek, poinformowali, że poseł Pięta został zawieszony w prawach członka partii, a decyzję w tej sprawie podjął szef PiS Jarosław Kaczyński. W konsekwencji Pięta zawieszony też został w prawach członka klubu PiS i zostanie wycofany z prac komisji śledczej ds. Amber Gold i sejmowej speckomisji.

W komisji śledczej ds. Amber Gold Pięta zasiada od 22 lipca 2016 r., czyli od początku jej funkcjonowania. Zastąpić ma go w tej komisji - jak podała we wtorek Mazurek - poseł PiS Bartosz Kownacki.

Wassermann: To naturalna decyzja klubu PiS

Małgorzata Wassermann, pytana we wtorek przez dziennikarzy w Sejmie o zmianę w składzie komisji śledczej, podkreśliła, że o delegowaniu członka do komisji decyduje klub PiS. "W obliczu tej sytuacji to była naturalna decyzja, że pan poseł Pięta zostanie wycofany" - oceniła. Jej zdaniem, sprawa posła Pięty musi być wyjaśniana przez władze klubu parlamentarnego PiS oraz partii.

Wassermann podkreśliła, że "nic jej nie wiadomo", by Pięta ujawniał jakiekolwiek informacje z posiedzeń komisji ds. Amber Gold. Zaznaczyła jednocześnie, że czeka na wyniki postępowania wszczętego w klubie parlamentarnym PiS. "Ja nie mam narzędzi do tego, aby wyjaśniać, czy i jakie informacje przekazywał pan poseł Pięta" - powiedziała.

Zdaniem posłanki PiS, Kownacki, który wkrótce ma zastąpić Piętę w komisji, to bardzo dobry wybór klubu. "To świetna kandydatura: bardzo dobry prawnik, dociekliwy, pracowity, ambitny. Myślę, że będzie bardzo dużą wartością dla komisji" - oceniła.

Pięta: To atak na mnie

W minionym tygodniu dziennik "Fakt" napisał, że poseł Stanisław Pięta miał romans i według gazety obiecywał swojej kochance m.in. załatwienie pracy w PKN Orlen.

Według "Faktu", Pięta miał poznać tę kobietę podczas 7. rocznicy katastrofy smoleńskiej 10 kwietnia 2017 r. Dziennik informował, że kobieta na potwierdzenie swoich relacji z Piętą przekazała swoją korespondencję z komunikatorów internetowych.

Poseł Pięta, odnosząc się do tych doniesień, stwierdził, że jest to atak na niego. W rozmowach z mediami zapewniał m.in., że "nie załatwiał" opisywanej w publikacjach pani pracy w PKN Orlen, a relacje z nią nie wychodziły poza "kwestie służbowo-organizacyjno-polityczne".