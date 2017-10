Waszczykowski: Donald Tusk zaskoczył mnie pozytywnie

- Donald Tusk zaskoczył mnie pozytywnie. Przeszedł refleksję, że nie można w XXI wieku na siłę przesiedlać ludzi do krajów, do których nie chcą być przesiedleni - powiedział w piątek wieczorem szef MSZ Witold Waszczykowski na antenie TVP Info.

Zdjęcie Witold Waszczykowski /AFP PHOTO / EMMANUEL DUNAND /East News

Według ministra spraw zagranicznych, w Unii Europejskiej panują podwójne standardy dotyczące krajów Europy Wschodniej i Europy Zachodniej. Doprecyzował, że ma na myśli migrantów z Ukrainy.

"Jesteśmy narażeni na migrację ze Wschodu. Nie możemy patrzeć tylko na to, kto dociera do nas z południa, ale także na falę imigracji ze Wschodu, szczególnie z Ukrainy. Europie Zachodniej trzeba ciągle przypominać wkład Polski w przyjmowanie imigrantów ze Wschodu. Czy imigranci z Mali, czy Nigru są ważniejsi, niż los Ukraińców, którzy wyjeżdżają z kraju za chlebem? - mówił Waszczykowski na antenie TVP Info.



Donald Tusk stwierdził kilka tygodni temu, że "nie widzi przyszłości" dla projektu przymusowej relokacji, ale " należy osiągnąć porozumienie, które nie sprawi, że Polska i inne kraje Grupy Wyszehradzkiej będą odseparowane od reszty Europy".



"To jest moja obsesja, żeby znaleźć możliwie wspólny język, dzięki któremu działania na granicy zewnętrznej, będą do pogodzenia z proeuropejskim nastawieniem" - powiedział Tusk.