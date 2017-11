Waszczykowski o Puszczy Białowieskiej: Zrobimy wszystko, by uniknąć kar

"Zrobimy wszystko, żeby uniknąć kar finansowych" - zapewnia szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski w rozmowie z dziennikarką RMF FM Katarzyną Szymańską-Borginon. Minister był pytany, czy Polska dostosuje się do postanowienia Trybunału Sprawiedliwości UE o wstrzymaniu wycinki w Puszczy Białowieskiej, czy raczej gotowa jest płacić 100 tys. euro dziennej kary.

Zdjęcie Szef MSZ Witold Waszczykowski /Bartosz Krupa /East News

Minister Waszczykowski powiedział, że Polska dotrzyma wyznaczonego na odpowiedź terminu, jednak dokument jest obszerny - 27-stronicowy. Jak dodał, wstępne analizy będą przygotowane dla premier Beaty Szydło, która zapozna się z nimi na dzisiejszym posiedzeniu rządu rozpoczynającym się około godz. 11.

Reklama

Według Waszczykowskiego, zapowiedziana na godz. 9:45 w konferencja prasowa Ministerstwa Środowiska powinna zostać odwołana.

- Wstępne analizy będą dopiero najprawdopodobniej najwcześniej jutro (22 listopada - red.), będą dostępne dla pani premier i innych członków rządu i dopiero wtedy będziemy decydować o dalszym postępowaniu, ale będziemy robić wszystko, żeby uniknąć kar finansowych - powiedział Witold Waszczykowski.

- Nie wydaje mi się, żeby do czasu, aż pani premier zostanie zapoznana z tą analizą, organizować jakieś odpowiedzi i odpowiadać już światu, Komisji, Europie czy komukolwiek. W związku z tym - jeszcze raz podkreślam - najpierw musimy się zastanowić, przedstawić analizy wstępne pani premier - i wtedy zdecydujemy, czy będzie to odpowiedź kierowana przez Ministerstwo Środowiska, czy tylko w oparciu o decyzję rządu i argumenty Ministerstwa Środowiska będzie to odpowiedź ministra spraw zagranicznych - podkreślił szef MSZ.

- Po analizie będziemy się zastanawiali, jak zareagować, natomiast oczywiście główną wytyczną naszej pracy wobec stanowiska Trybunału jest to, aby uniknąć kar finansowych, aby polski budżet nie został obciążony dodatkowymi wydatkami z tytułu niewykonania wyroku - dodał Waszczykowski w rozmowie z RMF FM.

Katarzyna Szymańska-Borginon