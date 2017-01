Waszczykowski: Wyjaśnienia Rosji nie satysfakcjonują Polski

Polska nie jest zadowolona z wyjaśnień rosyjskiego MSZ w sprawie komentarzy Władimira Putina na temat katastrofy samolotu TU 154M w Smoleńsku. Mówił o tym w Brukseli minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski.

O wyjaśnienia zwróciła się ambasada Polski w Moskwie po wypowiedzi rosyjskiego prezydenta pod koniec ubiegłego roku. Władimir Putin mówił, że czytał zapis rozmów z kabiny Tupolewa i że osoba z ochrony prezydenta Lecha Kaczyńskiego domagała się lądowania mimo zastrzeżeń załogi.

Według Ministerstwa Obrony Narodowej, takich treści nie ma w przekazanych Polsce zapisach z rejestratorów lotu, znajdujących się w kokpicie.

Dziś rosyjskie MSZ poinformowało, że dysponuje tylko takimi zapisami, które są od dawna znane i zostały już odczytane przez rosyjskich i polskich ekspertów. Te wyjaśnienia nie satysfakcjonują Polski - powiedział minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski.

"One nie tłumaczą wystąpienia prezydenta Putina, który inaczej cytował, referował czy odnosił się w inny sposób do tych zapisów. My takich zapisów nie znaliśmy" - powiedział szef polskiej dyplomacji.