Ważny komunikat Ministerstwa Zdrowia ws. karmienia piersią

​Najlepszym sposobem żywienia noworodków i małych dzieci jest karmienie piersią - podkreśla ministerstwo zdrowia w opublikowanym w czwartek komunikacie. Resort przypomina, że w przypadku trudności w karmieniu, kobieta może zwrócić się o pomoc do położnej.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /East News

"Najlepszym sposobem żywienia noworodków i małych dzieci jest karmienie piersią. Dążymy do tego, aby jak największa liczba kobiet karmiła swoje dzieci piersią, w tym wyłącznie przez pierwsze 6 miesięcy życia. Żaden preparat zastępujący mleko kobiece nie ma tak dobrego wpływu na rozwój dziecka jak pokarm kobiecy. Jest on najlepiej dostosowany do potrzeb dziecka" - podkreśla MZ.

Reklama

W dniu wypisu ze szpitala prawie 98 proc. noworodków jest karmionych piersią lub odciągniętym mlekiem matki. Z danych Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (bez danych z woj. wielkopolskiego) wynika, że w 2016 r. 70 proc. dzieci do 4. tygodnia życia było karmionych piersią, wśród maluchów między 2. a 6. miesiącem życia ten odsetek wynosi 49 proc.

MZ przypomina, że personel medyczny udziela wsparcia i informacji m.in. na temat korzyści i metod karmienia piersią. Każda matka, która wraca do domu z nowo narodzonym dzieckiem, ma zapewnione co najmniej cztery wizyty patronażowe położnej (pierwsza wizyta powinna odbyć się w ciągu 48 godzin od otrzymania przez położną zgłoszenia o urodzeniu dziecka).

Podczas takich wizyt położna m.in. ma pomagać w rozwiązywaniu ewentualnych problemów związanych z laktacją. "Jeśli występują trudności w karmieniu, kobieta może zwrócić się o pomoc do położnej zarówno w okresie połogu, jak i później" - przypomina MZ. W 2017 r. w ramach Narodowego Programu Zdrowia co najmniej 442 położne przejdą bezpłatny kurs na temat wspierania kobiet w okresie laktacji.

Na stronie internetowej NFZ są udostępnione dwa szkolenia e-learningowe o karmieniu piersią - dla mam i dla personelu medycznego. Ze szkolenia kobiety dowiedzą się m.in. jak prawidłowo karmić i jak się do tego przygotować. Więcej informacji o szkoleniach można odnaleźć na stronie: http://akademia.nfz.gov.pl/

Ministerstwo chce, aby tematyka karmienia piersią była obowiązkowym elementem edukacji przedporodowej w ramach tzw. szkoły rodzenia (ma to zostać wskazane w opracowywanym nowym standardzie opieki okołoporodowej).

Najważniejsze działania w zakresie promocji, wspierania i ochrony karmienia piersią mają się także znaleźć w "Strategii karmienia piersią", która powstaje we współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO).

WHO zaleca wyłączne karmienie piersią przez pierwsze 6 miesięcy życia dziecka oraz kontynuację karmienia piersią do ukończenia drugiego roku i dłużej przy równoległym podawaniu żywności uzupełniającej.