Wicemarszałek Senatu z PiS rezygnuje z funkcji

Grzegorz Czelej (PiS) poinformował, że zrezygnował z funkcji wicemarszałka Senatu i że podjął tę decyzję ze względów prywatnych. Senatorowie przystąpili wieczorem do głosowania nad odwołaniem Czeleja z funkcji w Prezydium Senatu.

Zdjęcie Grzegorz Czelej /Stanisław Kowalczuk /East News

"Złożyłem rezygnację z funkcji wicemarszałka bez żadnych nacisków, to jest moja decyzja ze względów prywatnych. Rozmawialiśmy na ten temat z panem marszałkiem Karczewskim i z panem prezesem Kaczyńskim już od dłuższego czasu. Od strony wewnętrznej to nie jest nic nagłego" - powiedział Czelej po wznowieniu obrad przez Senat.



"Chyba od trzech czy czterech tygodni o tym rozmawiamy" - dodał. Zaznaczył, że to nie jest dla niego sytuacja komfortowa. "Jeżeli mogę prosić państwa o niewprowadzanie atmosfery jakiejś ekstra i uszanowanie mojej decyzji, to będę po prostu wdzięczny. Mam prawo zrezygnować, rezygnuję z własnej woli" - podkreślił Czelej.

Porządek obrad Senatu został w czwartek rozszerzony o wnioski ws. zmiany na funkcji wicemarszałka: odwołanie Czeleja i powołanie innego senatora PiS Michała Seweryńskiego.

Senator PO Barbara Zdrojewska poinformowała, że senatorowie Platformy złożyli wniosek o powołanie na funkcję wicemarszałka senatora niezrzeszonego Marka Borowskiego.

Senatorowie PO m.in. proponowali, aby przełożyć sprawę zmiany na funkcji wicemarszałka do piątku, ale propozycja ta nie została zaakceptowana i przystąpiono do głosowania nad wnioskiem o odwołanie Czeleja. Wyniki imiennego, tajnego głosowania mają zostać ogłoszone po krótkiej przerwie.