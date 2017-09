​Wicepremier Gliński: Musimy ucywilizować rynek mediów

Musimy ucywilizować rynek mediów, na którym niektóre podmioty kontrolują zbyt duży obszar - powiedział w czwartek wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, pytany w TVP o zapowiadane przepisy dot. dekoncentracji mediów.

Zdjęcie Piotr Gliński / Andrzej Hulimka/REPORTER /East News

Jak powiedział, chodzi o "ustawy dekoncentracyjne dotyczące rynku medialnego czy rynków medialnych - bo mamy do czynienia z różnymi rynkami medialnymi". "Inaczej jest w obszarze gazet, inaczej telewizja funkcjonuje itd." - podkreślił.

Wicepremier przypomniał, że takie ustawy funkcjonują w całej Europie. "Są wszędzie, we wszystkich krajach cywilizowanych, niekiedy bardzo restrykcyjne - jak we Francji czy Niemczech" - dodał.

"My musimy uporządkować ten rynek" - stwierdził wicepremier Gliński, dodając jednocześnie, że "nie spodziewa się, żeby to była jakaś regulacja bardzo radykalna".

"Musimy ucywilizować rynek, w którym np. niektóre podmioty (...) zbyt duży obszar rynku kontrolują. W Polsce to jest kontrolowane przez ustawy dotyczące w ogóle koncentracji rynkowej; i dopuszcza się na przykład 40-procentowe panowanie na rynku jednego podmiotu" (...) "gdy na przykład we Francji to jest 7 czy 8 proc., w zależności od różnych rozwiązań legislacyjnych" - wyjaśniał wicepremier.

"Na pewno musimy to zrobić, bo trzeba w Polsce wprowadzać nowoczesne, cywilizowane reguły prawa" - ocenił Gliński.

O tym, że dekoncentracja mediów to jedna z reform, które PiS chce przeprowadzić w najbliższym czasie, mówił pod koniec lipca w TV Trwam prezes partii Jarosław Kaczyński; później mówił o tym wiceminister kultury Jarosław Sellin. Sellin zapowiedział, że projekt ustawy o dekoncentracji struktur właścicielskich w mediach zostanie ogłoszony wczesną jesienią.