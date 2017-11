Wiceszef BBN: Wypowiedzi szefa SKW są prowokacyjne

- Za prowokacyjne należy uznać wypowiedzi szefa SKW Piotra Bączka, sugerujące, że prezydenccy ministrowie działają na rzecz opozycji - oświadczył zastępca szefa BBN Dariusz Gwizdała. Podkreślił, że prezydent ani Biuro nie mają żadnych informacji podważających wiarygodność gen. Jarosława Kraszewskiego.

Zdjęcie Szef służby kontrwywiadu wojskowego Piotr Baczek /Andrzej Hulimka /Reporter

Szef SKW Piotr Bączek zapewnił we wtorek, że postępowanie kontrolne prowadzone wobec dyrektora departamentu zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi BBN gen. bryg. Jarosława Kraszewskiego jest zgodne z wszelkimi przepisami. Ocenił, że prezydenccy ministrowie swoimi wypowiedziami próbują wpłynąć na ten proces.

"Prowokacyjne" wypowiedzi szefa SKW

"Jeżeli chodzi o medialne wypowiedzi szefa SKW pana Piotra Bączka, to chciałbym odwołać się do starej zasady: im mniej słychać o działaniach służb specjalnych, to oznacza, że tym lepiej pracują. Nie jest w dobrym tonie, że szef służby publicznie ocenia wypowiedzi prezydenckich ministrów" - powiedział PAP Gwizdała.

W jego ocenie "za prowokacyjne należy uznać wypowiedzi szefa SKW sugerujące, że prezydenccy ministrowie działają na rzecz opozycji". "Nie rozumiem sytuacji, w której prezydent apeluje o poprawę relacji na linii MON-BBN, minister obrony Antoni Macierewicz zapewnia o pełnym szacunku dla prezydenta, a następnego dnia szef SKW wypowiada się o prezydenckich ministrach ustawiając ich w jednym rzędzie z opozycją. Takie słowa nie budują atmosfery sprzyjającej porozumieniu" - dodał zastępca szefa BBN.

"Zaprzeczamy pojawiającym się w mediach informacjom, jakoby po rozpoczęciu postępowania sprawdzającego wobec gen. Kraszewskiego szef MON bądź szef SKW zwracali się do prezydenta w celu przekazania jakichkolwiek informacji w tej sprawie. Jedyne, co otrzymaliśmy, to lakoniczne pismo z SKW informujące o wszczęciu postępowania. To dla nas sytuacja nie do zaakceptowania" - oświadczył Gwizdała.

"Na dzień dzisiejszy ani prezydent, ani BBN nie mają jakichkolwiek informacji mogących podważyć wiarygodność gen. Kraszewskiego" - podkreślił.

Postępowanie wobec gen. Kraszewskiego

W czerwcu SKW wszczęła wobec Kraszewskiego postępowanie sprawdzające, co oznacza czasowe odebranie dostępu do informacji niejawnych, a tym samym - jak stwierdziło Biuro - uniemożliwienie generałowi wykonywania w pełnym zakresie obowiązków służbowych w BBN. Zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych postępowanie sprawdzające może trwać do 12 miesięcy.

W poniedziałek PO złożyła zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przekroczenia przez Bączka uprawnień przez wszczęcie postępowania Kraszewskiego. Odnosząc się do zawiadomienia, Bączek w Polskim Radiu 24 zapewnił, że postępowanie wobec gen. Kraszewskiego nie jest "niczym nadzwyczajnym", jest prowadzone zgodnie z przepisami, a SKW stara się zachować obiektywizm.

"Ministrowie prezydenta próbują wpłynąć na niezależny proces"

W ubiegły czwartek wieczorem zostało upublicznione nagranie video, na którym widać jak prezydent Andrzej Duda rozmawia z mieszkańcami Warszawy, przechodząc z pl. Piłsudskiego do Pałacu Prezydenckiego podczas obchodów Święta Niepodległości.

Pytany przez jednego z uczestników obchodów, czy "dogada się" z ministrem obrony Antonim Macierewiczem, Andrzej Duda odpowiedział, że "pan minister musi sobie parę rzeczy przemyśleć". Po chwili dodał: "Jak będzie wobec uczciwych oficerów stosował takie ubeckie metody, jak Platforma stosowała wobec niego, to będzie kiepsko".

Bączek nie chciał komentować wypowiedzi prezydenta. "Natomiast obserwując wiele wypowiedzi, ocen ministrów prezydenckich, między innymi rzecznika prezydenta Krzysztofa Łapińskiego, wiceszefa Kancelarii Prezydenta Pawła Muchy czy szefa BBN Pawła Solocha, stwierdzam, że panowie ministrowie próbują wpłynąć na niezależny proces postępowania sprawdzającego wobec gen. Kraszewskiego" - dodał.

Bączek dodał, że prezydenccy ministrowie "powinni sobie odpowiedzieć, czy chcą stać we wspólnym froncie z Platformą Obywatelską przeciwko SKW".

Pytany o udostępnienie prezydentowi dokumentów dotyczących postępowania wobec Kraszewskiego, powiedział, że nie pozwalają na to przepisy.

Według Bączka szef MON Antoni Macierewicz proponował prezydentowi Andrzejowi Dudzie zapoznanie się - w trybie nadzwyczajnym - z materiałami dotyczącymi gen. Kraszewskiego "z czasów funkcjonowania WSI". Zastrzegł jednak, że nie dotyczyły one postępowania sprawdzającego ani nie były przesłanką do jego wszczęcia. Dodał, że prezydent z tej propozycji nie skorzystał.

Spór między MON a BBN

Między BBN a MON są różnice dotyczące zmian w systemie kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi oraz prerogatyw prezydenta. MON i ośrodek prezydencki negatywnie oceniają obecny system z dwoma głównymi dowództwami i opowiadają się za przywróceniem odrębnych dowództw rodzajów sił zbrojnych.

Koncepcja MON nie przewiduje jednak postulowanego przez BBN połączonego dowództwa mającego koordynować współdziałanie sił lądowych, powietrznych, morskich i specjalnych oraz obrony terytorialnej. Resort obrony proponuje zarazem powołanie inspektoratu szkolenia i dowodzenia o większym zakresie zadań niż proponowane przez BBN połączone dowództwo.

Szef inspektoratu byłby mianowany przez ministra obrony, podczas gdy dowódców RSZ mianowałby prezydent.