Wiceszef MON: Słowa prezydenta mogły boleć ministra Macierewicza

- Słowa prezydenta mogły boleć mojego szefa, nie były właściwe - stwierdził wiceszef MON Tomasz Szatkowski odnosząc się do nagrania, w którym prezydent Andrzej Duda mówi, że jeśli Antoni Macierewicz będzie stosował "takie ubeckie metody, jak Platforma stosowała wobec niego, to będzie kiepsko".

Zdjęcie Andrzej Duda i Antoni Macierewicz /Jacek Domiński /Reporter

W czwartek wieczorem został upubliczniony m.in. na Twitterze film, na którym widać jak prezydent Andrzej Duda rozmawia z mieszkańcami Warszawy, przechodząc z pl. Piłsudskiego do Pałacu Prezydenckiego podczas obchodów Święta Niepodległości.

Reklama

Prezydent został zapytany przez jednego z uczestników obchodów Święta Niepodległości, czy "dogada się" z ministrem obrony Antonim Macierewiczem.

Prezydent odpowiedział, że "pan minister musi sobie parę rzeczy przemyśleć". Po chwili dodał: "Jak będzie wobec uczciwych oficerów stosował takie ubeckie metody, jak Platforma stosowała wobec niego, to będzie kiepsko".

"Słowa prezydenta nie były właściwe"

Wiceszef MON Tomasz Szatkowski zapytany w radiu Wnet o słowa prezydenta, odpowiedział, że "mogły one boleć mojego szefa i chyba nie jest dobrze, że one padły w taki sposób".

Dodał, że "te słowa na pewno nie były właściwe, szczególnie w odniesieniu do ministra Macierewicza, który poniósł bardzo osobiste straty - ojciec ministra Macierewicza zginął w wyniku działań Urzędu Bezpieczeństwa".

Szatkowski odniósł się też do sprawy generała Jarosława Kraszewskiego. Jak ocenił, w tej kwestii "jest pewne zamieszanie" i powinien być "priorytet w zakresie tego typu osób, z uwagi jeszcze na polityczną otoczkę".

"Nie potrafię tego skomentować, ponieważ ja nie nadzoruję Służby Kontrwywiadu Wojskowego, ja nie wiem, co jest w tych dokumentach" - powiedział.

W czerwcu Służba Kontrwywiadu Wojskowego wszczęła postępowanie sprawdzające wobec dyrektora Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi BBN gen. bryg. Jarosława Kraszewskiego. Wszczęcie postępowania - które zgodnie z przepisami ustawy o ochronie informacji niejawnych może trwać do 12 miesięcy - oznacza czasowe odebranie dostępu do informacji niejawnych, a tym samym - jak stwierdziło Biuro - uniemożliwienie generałowi wykonywania w pełnym zakresie obowiązków służbowych w BBN.

"Niespójność w propozycjach BBN"

Szatkowski odniósł się również do Strategicznego Przeglądu Obronnego. Zdaniem wiceszefa MON prezydent przedstawił uwagi wobec systemu kierowania i dowodzenia. Jak dodał, "w propozycjach biura pojawia się pewna niespójność". "Raz wynika z tych dokumentów, że jedne komórki miałyby się zajmować jakimiś zadaniami, później z tego wynika, że nie miałyby się zajmować" - mówił.

"Konstytucja przyznaje panu prezydentowi taką prerogatywę do mianowania szefa Sztabu Generalnego i dowódców Rodzajów Sił Zbrojnych, to się dzieje na wniosek ministra obrony narodowej. Jest taki postulat, żeby dodatkowe organy, które miałyby powstać na wniosek BBN-u, też miałyby być mianowane przez pana prezydenta, czyli m.in. dowódca sił połączonych. To budzi poważne znaki zapytania, ponieważ są ekspertyzy prawnicze, które mówią, że ten katalog uprawnień prezydenckich jest zamknięty" - powiedział wiceszef MON.

Zapytany, czy teraz MON czeka na projekt BBN, "żeby on pokazał jak chce, żeby wyglądał system kierowania i dowodzenia". Szatkowski odpowiedział, że "BBN zaproponował swój system, tylko on funkcjonuje na poziomie bardzo ogólnym".

"Wiele rund konsultacji" między MON a BBN

Przyznał, że między MON a BBN "odbyło się wiele rund konsultacji", "były konsultacje na poziomie dokumentów". "Chciałem się szybciej spotkać z panem ministrem Solochem, żeby przeciąć ten bieg korespondencji, spotkać się i spróbować jeszcze dojść do kompromisu przed Świętem Niepodległości. Sytuacja kolejnego święta, gdzie nie było nominacji niedobrze służy wojsku" - mówił.

Dodał, że "lada dzień uwagi MON dotrą do BBN" i liczy, że w listopadzie dojdzie do spotkania.

"Uważam, że te sprawy powinny zostać rozstrzygnięte pomiędzy najważniejszymi podmiotami w systemie, czyli prezydentem jako zwierzchnikiem sił zbrojnych i ministrem obrony narodowej, czyli tą osobą, która według konstytucji wykonuje zadania zwierzchnictwa w czasie wojny i jest reprezentantem Rady Ministrów" - mówił.

Przyznał, że "takie spotkania odbywają się bardzo rzadko, ostatnie takie merytoryczne spotkanie odbyło się 31 marca tego roku".