Wielka akcja CBA. Chodzi m.in. o inwestycje w Programie Pracy Więźniów

Wielka akcja Centralnego Biura Antykorupcyjnego w instytucjach podległych Ministerstwu Sprawiedliwości i w prywatnych firmach. Chodzi o w sumie 55 miejsc w całym kraju. Jak dowiedzieli się reporterzy RMF FM, agenci weszli m.in. do siedziby kierownictwa Służby Więziennej i do dwóch zakładów karnych: w Czarnem i Krzywańcu. Sprawa dotyczy m.in. nieprawidłowości przy inwestycjach w Programie Pracy Więźniów. Co ważne, CBA pojawiło się w zakładzie karnym, w którym w zeszłym roku wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki otwierał meblarską halę produkcyjną dla osadzonych.

Agenci przeszukiwali biura, a także zabezpieczali dokumentację związaną z tworzeniem hal produkcyjnych w zakładach karnych, w których osadzeni mieli składać meble. Są podejrzenia, że doszło przy tych inwestycjach do nadużyć finansowych, a chodzi o publiczne pieniądze z jednego z programów Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Reporterzy RMF FM dowiedzieli się nieoficjalnie, że inwestorzy mieli zawyżać kosztorysy na zakup maszyn i prace budowlane - i na tej podstawie dostali dofinansowanie.

Jak usłyszeli w prokuraturze dziennikarze RMF, chodzi o prawie 50 milionów złotych - tyle wyniosło dofinansowanie dla dwóch znanych w kraju firm meblarskich.

Śledztwo trwa od lipca zeszłego roku, a sprawa jest wielowątkowa. Główne jej wątki dotyczą nieprawidłowości przy realizacji umów o dofinansowanie - powiedział reporterowi Marcin Załęski z Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.

Dopytywany, czy można mówić tu o wyłudzeniu unijnych środków, odparł: Na dzień dzisiejszy bierzemy pod uwagę taką kwalifikację.

Warto zauważyć, że Program Pracy Więźniów to oczko w głowie wiceministra Jakiego. Resort sprawiedliwości planuje, że do 2023 roku powstanie łącznie 40 hal produkcyjnych, w których pracę znajdą osadzeni.

