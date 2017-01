Witold Waszczykowski o wypowiedzi Tuska: To wydarzenie niebywałe

Będąc w Nowym Jorku miałem okazję rozmawiać z politykami amerykańskimi, rozmawiałem grubo ponad godzinę z Henrym Kissingerem, który będzie doradcą prezydenta Trumpa i absolutnie nowej Jałty ma nie być - zapewnia w Porannej rozmowie w RMF FM szef MSZ Witold Waszczykowski. "Po 8 listopada Donald Trump zachowuje się racjonalnie, przestrzega przed Rosją. Myślą racjonalnie, tak jak i my, ich spojrzenie na świat i na rywalizację z Rosją są bardzo podobne do naszego" - podkreśla gość Roberta Mazurka. Minister jest też oburzony wypowiedzią Donalda Tuska, że przyjęcie budżetu w sposób nielegalny może przeszkadzać w pozyskiwaniu środków unijnych. "Po raz pierwszy urzędnik europejski wypowiada się przeciwko własnemu krajowi. To wydarzenie niebywałe" - uważa Waszczykowski. Według niego Polsce nie grozi odcięcie od unijnych funduszy.

Robert Mazurek: Jak tam negocjacje z San Escobarem?

Witold Waszczykowski: - Wczoraj na przyjęciu u prezydenta z posłami PiS zakładaliśmy, że trzeba stworzyć grupę parlamentarną polską-escobarską.

Będziemy jeździli na San Escobar bez wizy?

- Bez wizy. Oczywiście, tak jest.

Rozumiem, że pana to śmieszy.

- No śmieszy, jak można z lapsusu językowego stworzyć taką piramidę bzdur, która się przetacza przez Twittera.

Ale jakie to urocze - plaże Esperal na San Escobar... już moi koledzy pytali, jak tam dotrzeć. Chętni są...

- Tramwajem.

Tramwajem, dobrze. Czy zajmował się pan w Nowym Jorku jeszcze czymś oprócz rozmów z San Escobarem?

- Tak, oczywiście staramy się o niestałe miejsce w Radzie Bezpieczeństwa. To jest taki organ, który zarządza ONZ, to prawie 200 państw na świecie, a w RB są...

O dziwo bez San Escobaru na razie.

- Tak, ale może w przyszłości będzie? To jest 15 krajów - 5 to są stałe kraje od II wojny światowej, 10 to są wybieralne co dwa lata. I my staramy się o takie członkostwo na 2018-2019.

Ale panie ministrze, odrzucając żarty o San Escobar - po co nam tak właściwie...?

- Ale nie rzucajmy...

Odrzucajmy, powiedziałem.

- ...dlatego, że mówię panu - to jest taka infantylizacja polityki, przecież walczymy o bardzo ważną pozycję w świecie...

Ale ja właśnie chciałem spytać - czy to jest tak ważna pozycja? Co ona nam daje? Poza prestiżem?

- Jest możliwość, że przez dwa lata my na tym najważniejszym forum świata - to jest Radzie Bezpieczeństwa - gdzie decyduje się czasem o sankcjach międzynarodowych, gdzie decyduje się czasami np. o sankcjach wojskowych, o tym, żeby stworzyć np. operację wojskową przeciwko jakiemuś krajowi - możemy na tym forum, na jego agendzie położyć każdą sprawę, która nas dotyczy, bądź naszego regionu.

Bądźmy poważni - Polska naprawdę ma ambicje globalne? Będzie się angażować w rozwiązywanie konfliktów w Afryce? W Ameryce Środkowej?

- Nie, ale mamy konflikty w naszym otoczeniu i możemy te konflikty, również rozwiązanie tych konfliktów, zabiegać na takiej RB w ONZ.

Myślę, że skuteczniejsze byłoby zawiązanie jakiegoś silniejszego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, a tymczasem może to wyglądać różnie, bo Henry Kissinger, z którym pan rozmawiał, prze ponoć do sojuszu USA z Rosją przeciwko Chinom.

- A właśnie nie, dlatego że będąc w Nowym Jorku rozmawiałem o naszej przyszłości w Radzie Bezpieczeństwa, ale miałem też okazję rozmawiać z politykami amerykańskimi. Rozmawiałem z gen. Flynnem, który będzie szefem RB, rozmawiałem grubo ponad godzinę z Henrym Kissingerem, który będzie doradcą prezydenta Trumpa i absolutnie nie - takiego układu, takiej "nowej Jałty", nowego porozumienia ma nie być.

Rozumiem, że zapewniał pana o tym Kissinger, ale z drugiej strony sekretarzem stanu w administracji Trumpa będzie Rex Tillerson.

- Który powiedział na przesłuchaniu kongresowym, że Rosja jest zagrożeniem dla pokoju międzynarodowego, dla świata.

A Bartosz Węglarczyk, publicysta, który stosunki amerykańskie zna dość dobrze pisze tak, że powinno nas martwić iż człowiek, który przez ostatnie lata zawierał liczne porozumienia biznesowe z rosyjskim rządem, chce zawierać kolejne, jako szef dyplomacji. To o Tillersonie.

- Ale ja jeszcze raz powtarzam: na przesłuchaniu kongresowym, kiedy Rex Tillerson mówił, mówił o tym i przestrzegał, że Rosja jest zagrożeniem dla świata, Rosja jest rywalem geopolitycznym w tej chwili dla świata zachodniego. Publicysta "Gazety Wyborczej"? Panie redaktorze... nie przesadzajmy.

Bartosz Węglarczyk od lat nie jest w "Gazecie Wyborczej". Jego wiedzy na temat Stanów Zjednoczonych ja bym nie przeceniał, ale chodzi mi o coś innego. Dobrze, abstrahując od tego, co sądzi jeden czy drugi polski publicysta, Donald Trump szedł do władzy z takim hasłem: Rosja nie jest naszym wrogiem.

- Ale szedł do władzy, natomiast po 8 listopada, po tym, jak wygrał te wybory, zachowuje się już racjonalnie, mówi już w ten sposób, tak jak cały mainstream partii republikańskiej, przestrzega przed Rosją - on i jego doradcy. W tej chwili nie mamy się czego obawiać. Myślą racjonalnie, myślą o tym tak, jak i my. Ich spojrzenie na świat i na rywalizację z Rosja jest bardzo podobne do naszego.

John McCain był na Sylwestra na Ukrainie, John McCain, amerykański senator republikański, to on bardzo krytykował Trumpa za chęć ocieplenia stosunków z Moskwą.

- A dzisiaj go popiera. Panie redaktorze, proszę państwa, nie można nikogo krytykować, że ktoś chcę polepszyć relacje z Rosją. My jesteśmy sąsiadami Rosji, też byśmy chcieli. Ja przypomnę, że wiele miesięcy temu, zaraz po dojściu do władzy, Prawo i Sprawiedliwość - ja też - wysłałem swojego zastępcę w styczniu, dokładnie rok temu do Moskwy, wiceministra Ziółkowskiego, aby spróbował polepszyć relacje z Rosją. Nie można nikogo winić za to, że chcę polepszyć relacje z Rosją. I my też mówimy i Amerykanom przekazujemy przesłanie - jeśli chcecie, nam się to podoba, tylko nie naszym kosztem.

Panie ministrze, przejdźmy na nasze podwórko, a właściwie takie podwórko trochę nasze, trochę nie nasze, gdyż mówię o tym, że Donald Tusk sugeruje, że budżet przyjęto w sposób nielegalny i może to przeszkadzać w pozyskiwaniu funduszy unijnych.

- No to jest trudny przypadek, dlatego że to jest po raz pierwszy, kiedy urzędnik europejski wypowiada się przeciwko własnemu krajowi.

To jest ktoś więcej niż urzędnik.

- Jest to naprawdę wydarzenie niebywałe i zaraz mnie pan spyta, czy będziemy popierać Donalda Tuska na następną kadencję.

Nie będę pana o to pytał. Chcę spytać tylko, czy może rzeczywiście nie należało sprawy budżetu załatwić inaczej w takim razie.

- To znaczy jak?

Żeby nie dawać tego pretekstu, że...

- Budżet został załatwiony w sposób normalny i nikt tego nie kwestionuje.

Cała opozycja mówi chórem.

- Nie cała, bo są dwie partie, które kwestionują, a dwie partie opozycji nie kwestionują tego budżetu.

Dobrze. Platforma Obywatelska, największa partia opozycyjna, politycy tej partii twierdzą chórem, że budżet jest nielegalny.