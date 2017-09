Włodzimierz Czarzasty: Za rządów Hanny Gronkiewicz-Waltz w Warszawie dochodziło do "przewałów"

"Przez ileś tam lat przy rządzie pani Hanny Gronkiewicz-Waltz w Warszawie dochodziło do 'przewałów', jeżeli chodzi o kwestię mieszkań, reprywatyzacji" - mówi w Porannej rozmowie w RMF FM Włodzimierz Czarzasty. "Nie mówię, czy pani Gronkiewicz-Waltz była zła czy dobra, natomiast ewidentnie odpowiada za to" - podkreślił gość Roberta Mazurka.

Zdjęcie Włodzimierz Czarzasty /RMF

Robert Mazurek: Chciałbym od razu powiedzieć, że sweterek ma kolor takiego dojrzałego barolo, czyli czerwone wino dzisiaj.

Reklama

Włodzimierz Czarzasty: - Dojrzałego barana.

Nie, nie, ani baran, ani Baranów, ani Stanisławów. O lotnisku nie rozmawiamy, bo wiem, że pan nie lata samolotami. Nie lata pan? Nic się nie zmieniło?

- To prawda.

A co się zmieniło na lewicy? Zdaniem prof. Rafała Chwedoruka, bliskiego wam politologa, lewica jest niepotrzebna. Po co nam lewica, skoro wystarczy PiS z jednej strony, a z drugiej strony Razem?

- Pan Chwedoruk, jak go ostatnio widziałem, to mówił mi co innego. Proszę pana, z tą lewicą to jest tak: jeżeli ktoś twierdzi, że PiS zabrał wszystkie hasła socjalne, a Platforma albo Nowoczesna hasła związane z systemem wartości, to ja zawsze mówię: może być w Polsce partia, która łączy sferę socjalną ze sferą wartości. I taką partią niewątpliwie jest Sojusz Lewicy Demokratycznej. Tak nawiasem, ponieważ jestem otwarty bardzo i myślę jednak, że w miarę rozsądnie myślący, to i partia Razem taka jest. Tylko kieruje swój przekaz do innego trochę elektoratu i ma podejście w kilku sprawach inne od nas.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Czarzasty w Porannej rozmowie RMF (21.09.17) RMF

Wszystkie sondaże pokazują, że Polacy zakochali się w PiS-ie. I to dwa lata po wyborach pani premier Szydło ma lepszy wyniki, niż kiedykolwiek miała. Prezydent również. PiS szybuje w sondażach. Jak to jest, że ludzie po dwóch latach nie tylko nie mają dosyć, ale jeszcze bardziej chcą tego PiS-u?

- Moim zdaniem, jakby pan zrobił taką analizę rządów SLD-PSL i Platformy Obywatelskiej, to po dwóch latach mniej więcej notowania były podobne jak w dniu wyborów. Potem się zaczynało psuć. Ale ma pan rację. Myślę, że PiS ma takie notowania dzięki swojej konsekwencji, jeśli chodzi o wszystkie sprawy związane z obietnicami wyborczymi. Z tym że ja też dosyć konsekwentnie zawsze twierdzę, że PiS kocha Polaka, który jest syty i spolegliwy.

Być może tak jest, ale PiS zaczynają kochać prawdziwi lewicowcy. W "Krytyce Politycznej" pani Beata Siemieniako pisze, że "można PiS nie lubić, ale to PiS, a nie jakakolwiek inna partia, dała lokatorom tyle nadziei na zmianę. To PiS czyni niemożliwe możliwym i uchyla decyzje reprywatyzacyjne, które ich skrzywdziły". To jest taka pochwała, że rzeczywiście PiS jest partią pierwszą, jedyną itd., która się za pewne rzeczy wzięła.

- Dobrze, tylko że to dotyczy akurat Warszawy i tutaj ja bym już uciekał od wartości lewicowych, tylko po prostu przez ileś tam lat przy rządzie pani Hanny Gronkiewicz-Waltz dochodziło do przewałów, jeśli chodzi o kwestie mieszkań i jeżeli chodzi o kwestie reprywatyzacji.

Za rządów Platformy i Hanny Gronkiewicz-Waltz dochodziło w Warszawie do przewałów?

- Tak, oczywiście. Trzeba jasno powiedzieć i ja wcale nie oceniam, nie mówię, że pani Gronkiewicz-Waltz była zła, czy była dobra, natomiast ewidentnie odpowiada za to.

Jeśli za to odpowiada, to raczej nie była dobra.

- Uciekam od takich jednoznacznych określeń: powinna pójść do więzienia, powinna być skazana. Jak jest winna, to trzeba po prostu wytoczyć jej sprawę. Na razie takich spraw nie ma. Natomiast to, co się działo w Warszawie, o czym wszyscy tak naprawdę wiedzieli, tak jak z tym VAT-em w tej chwili i z tymi komisjami VAT-owymi, wszyscy wiedzieli generalnie, że nie jest dobrze - no, to są przewały i tyle.

To co pan mówi, to jest propaganda PiS-u. Wszyscy wiedzieli, nikt się za to nie wziął, dopiero my, PiS, przyszliśmy i zaczęliśmy to naprawiać.

- To nie jest prawda, dlatego że muszę panu powiedzieć, że Sojusz Lewicy Demokratycznej ma naprawdę w tej sprawie czystą kartę.

Bo nie rządziliście. Byliście w opozycji przez ostatnie 12 lat.

- Dobrze, ale również zgłaszaliśmy do prokuratury takie sytuacje. Prokuratura nie podejmowała działań w tej sprawie, jeżeli chodzi o Warszawę. Rozgłaszaliśmy to na radzie Warszawy, były dyskusje w tej sprawie. Wszystkie te wnioski były przez Platformę Obywatelską i prokuraturę, która wtedy działa, odrzucane.

Skoro już jesteśmy przy Warszawie, to czy SLD rzuci Ryszarda Kalisza na Warszawę?

- SLD rzuci na pewno kandydaturę na prezydenta Warszawy i zrobi to na przełomie roku.

A będzie to Ryszard Kalisz?

- Będzie to taka osoba, która powalczy w Warszawie i będzie miała dobry wynik.

A to czemu pan nie wystartuje? Przewodniczący partii wziąłby na siebie ciężar i zaszczyt reprezentowania jej w najbardziej spektakularnym pojedynku.

- Ja wystartuję, jeżeli wystartują Petru, Schetyna i Kaczyński.

Czy pan się w tej lidze sytuuje?

- Nie, mówił pan o przewodniczących partii, tak? To akurat po prostu tak wygląda.

Z Ryszardem Petru, pojedynek Petru-Czarzasty, chciałbym to widzieć.

- Ja myślę, że to bardzo ciekawy pojedynek, nawet chyba wiem, kto by wygrał.

A może z tego wszystkiego wygra Robert Biedroń. Może w ogóle powinniście ustąpić, pora ustąpić miejsca młodszym. Robert Biedroń jako młodszy, naturalny lider lewicy.

- Ale Robert Biedroń będzie startował na prezydenta Warszawy?

A to właściwie wszystko jedno, prawda? Warszawa wspólna sprawa.

- Proszę pana, pan Robert Biedroń jest rozsądnym człowiekiem, prezydentem Słupska. Jeżeli pan się pyta, czy go poprzemy na prezydenta kraju, to ja odpowiem w ten sposób: najpierw pan Robert Biedroń musi powiedzieć, że chce kandydować na prezydenta kraju. To, co robi w tej chwili, jest rozsądne. To znaczy trzyma mądry, taki sam dystans do wszystkich struktur, jeżeli chodzi o lewicę. Jeżeli będzie dalej taką politykę prowadził, jeżeli wygra wybory w Słupsku i jeżeli przez trzy lata nic się w Polsce nie zmieni, będzie dobrą kandydaturą.

Taka partia jak SLD, z tradycjami i z wspomnieniem dawnej siły, nie miałaby własnego kandydata?

- Oczywiście, że by miała.

Popierałaby Roberta Biedronia, który mianowałby się sam wspólnym kandydatem lewicy, a nie SLD?

- Trochę się na szczęście pod tym względem w SLD zmieniło. Kandydata na prezydenta będą wybierali wszyscy członkowie partii, a jest ich 21 tysięcy, w głosowaniu powszechnym. Ani rada krajowa, ani zarząd w tej sprawie nic nie będzie miał do powiedzenia.

A utrzymuje pan jeszcze kontakty z panią Magdaleną Ogórek? To była wasza kandydatka na prezydenta, tak przypomnę może.

- Tak, oczywiście. Za to już przepraszałem kilka razy, jeżeli chodzi o elektorat. Nie utrzymuję kontaktu z panią Magdaleną Ogórek. W życiu z nią rozmawiałem dwa razy i po tych rozmowach wycofałem się z jej sztabu wyborczego. Ale to już przeszłość.

Ale patrzy pan na nią i jak pan ocenia to, co robi? Myśli pan, że dr Ogórek mogłaby wrócić do polityki?

- Na pewno nie w Sojuszu Lewicy Demokratycznej, bo chyba w tej chwili jej marzeniem jest być przy PiS. Ja jej nie chcę oceniać, oceniam SLD. SLD zrobiło błąd, wystawiając ją na kandydatkę na prezydenta.

W takim razie, skoro już przy polityce jesteśmy, to jeszcze pytanie polityczne. Temat coraz poważniejszy, bo rozmawiają o tym i prezydent, i minister spraw zagranicznych się wypowiada, są reperacje, których mielibyśmy domagać się od Niemiec. I tutaj sytuacja jest jasna - PiS i Kukiz'15 są za reperacjami. Platforma nie wiadomo.

- Jak zwykle.

A jakie zdanie ma SLD w takim razie? To może pan zdobędzie się na jednoznaczną opinię?

- Proszę pana, ale ja absolutnie jednoznacznie do tego podchodzę. Po pierwsze nie ma żadnych materiałów, które by jasno i precyzyjnie mówiły, że nam się to należy. Jeżeli nam się to należy, to ja życzę PiS jedną rzecz: zróbcie to! Po prostu przestańcie gadać bzdury, jak opowiadaliście o wraku tupolewa, że sprowadzicie w ciągu miesiąca, jak przyjdziecie do władzy. Macie ochotę to zrobić? Bilion euro? Ściągnijcie po prostu.

Ja nie pytam o PiS. Ja pytam o SLD. SLD jest za reparacjami czy nie? Proste pytanie, pan obiecał prostą odpowiedź.

- Jeżeli Polsce się one należą, to trzeba je ściągać.

Czyli mówi pan dokładnie jak Platforma, czyli kręci.

- Nie, ale nic nie kręcę. Tylko zna pan jakieś wyliczenia w tej sprawie?