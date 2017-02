​Wojciech Sumliński: Andrzej Lepper został zamordowany

"Andrzej Lepper był dysponentem olbrzymiej wiedzy na temat gazowego przekrętu stulecia, kontraktu na rosyjski gaz" - powiedział Wojciech Sumliński w wywiadzie dla Polskiego Radia 24. Zdaniem dziennikarza śledczego, wiedza Leppera była powodem, dla którego "polityk został zamordowany".

Zdjęcie Wojciech Sumliński /Wojciech Stróżyk /Reporter

Dziennikarz śledczy w książce "Niebezpieczne związki Andrzeja Leppera" przekonuje, że były wicepremier i szef Samoobrony został zamordowany.

"Andrzej Lepper miał wiele planów. Był dysponentem olbrzymiej wiedzy nt. gazowego przekrętu stulecia, kontraktu na rosyjski gaz. Andrzej Lepper wiedział o pewnych działaniach w tej sprawie dwóch byłych premierów: Waldemara Pawlaka i Leszka Millera. Miał świadomość, że jest to wiedza, która wyniesie go z powrotem do świata wielkiej polityki, albo zakopie półtora metra pod ziemią. Tak też się stało. Andrzej Lepper zginął, został zamordowany" - powiedział Sumliński.

Jak dodał, "cichym autorem jego książki" jest były oficer ABW Tomasz Budzyński, który będzie zeznawał ws. śmierci Andrzeja Leppera. "Ziemia w Polsce powinna zatrząść się na dobre. Powinniśmy być świadkami bardzo ciekawych i ważnych wydarzeń " - komentował sprawę gość Polskiego Radia 24.

Andrzej Lepper zmarł 5 sierpnia 2011 roku. Jego ciało znaleziono w siedzibie Samoobrony w Warszawie. Według oficjalnej wersji, były wicepremier miał się powiesić.