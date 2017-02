Wojewoda wstrzymał uchwałę o referendum w Warszawie

​Rada Warszawy otrzymała list od wojewody mazowieckiego, w którym informuje on o podjęciu analizy poprawności przyjęcia uchwały o referendum w Warszawie i informuje o konieczności wstrzymana kampanii informacyjnej dot. referendum - poinformował poseł PO Andrzej Halicki. -Wojewoda mazowiecki wysłał pismo do stołecznego ratusza informujące o wszczęciu postępowania nadzorczego dot. uchwały o zarządzeniu referendum w stolicy. Decyzja o zgodności z prawem tej uchwały zapadnie do 9 marca - powiedziała z kolei rzecznik wojewody Ewa Filipowicz.

Zdjęcie Jacek Sasin i wojewoda mazowiecki Zdzislaw Sipiera /Piotr Smolinski/Reporter /East News

Na początku lutego Rada Warszawy podjęła uchwałę ws. zarządzenia na 26 marca referendum - była to reakcja na projekt ustawy autorstwa PiS przewidujący m.in., że miasto stołeczne Warszawa stałoby się metropolitalną jednostką samorządu terytorialnego, która objęłaby ponad 30 gmin.

Halicki na poniedziałkowej konferencji prasowej poinformował, że stołeczna Rada Miasta otrzymała list od wojewody mazowieckiego w sprawie uchwały o zarządzeniu referendum.

"(Wojewoda) informuje, że podejmuje analizę poprawności przyjęcia tej uchwały w kierunku uchylenia jej i w związku z tym jednocześnie informuje miasto stołeczne o konieczności wstrzymania kampanii informacyjnej na temat referendum, które ma się odbyć 26 marca" - powiedział Halicki

Rzecznik Prasowy Wojewody Mazowieckiego Ewa Filipowicz podała, że 23 lutego zostało wysłane do stołecznego ratusza pismo informujące o wszczęciu postępowania nadzorczego. Jak powiedziała w poniedziałek PAP, "jest to stosowana procedura, którą przewiduje prawo, poinformowania samorządów o tym, że trwa postępowanie nadzorcze".



"Rzeczywiście jest tam mowa o wstrzymaniu wykonania uchwały. Natomiast to nie przesądza decyzji, bo na tę ostateczną decyzję jest czas do 9 marca" - powiedziała. Jak zaznaczyła, do 9 marca będzie wiadomo "czy ta uchwała jest zgodna z prawem czy nie".



