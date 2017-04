Wojna o sądy

Szykuje się kolejna wojna o wymiar sprawiedliwości. Po zamieszaniu wokół Trybunału Konstytucyjnego, przyszła pora na sądy. Zbigniew Ziobro jest zdania, że po dwudziestu siedmiu latach w Polsce wreszcie ktoś wziął się realnie za naprawianie polskiego sądownictwa. Opozycja alarmuje, że jedynym beneficjentem zmian będzie obóz rządzący, a zwykli obywatele nie odczują różnicy. Jutro oliwy do ognia doleją sami zainteresowani. Sędziowie protestować nie mogą, więc w samo południe we wszystkich sądach w Polsce rozpoczną się półgodzinne spotkania, na których przedstawiona zostanie opinia pierwszego prezesa Sądu Najwyższego Adama Strzembosza.

Zdjęcie Szykuje się wojna o sądownictwo (zdjęcie ilustracyjne) /Kuba Kaługa /RMF FM

- Przewlekłość postępowań i brak transparentności to największe grzechy polskiego sądownictwa - uważa poseł PiS Bartłomiej Wróblewski.

- W przyszłości, sprawy będą przydzielane sędziom w sposób losowy. Nie chcemy, aby na sąd mógł paść cień podejrzenia, że do prowadzenia postępowań wyznaczani byli sędziowie, których mogli wskazywać politycy, co przecież miało miejsce w przeszłości, że przypomnę tylko historię sędziego Milewskiego. Chcemy także poszerzyć kompetencje ministra sprawiedliwości, dzięki czemu cały system będzie działał sprawniej.

Właśnie przeciwko temu pomysłowi, a także wcześniejszemu, czyli wybieraniu piętnastu członków Krajowej Rady przez Sejm, słychać największe protesty.

- To nie jest reforma sądownictwa, tylko próba podporządkowania sędziów politykom Prawa i Sprawiedliwości - ocenia te pomysły w rozmowie z Interią Jan Grabiec z PO.





Z kolei Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej dodaje, że projekt ustawy to nic innego, jak szantaż niepokornego środowiska sędziowskiego przez PiS.

- Ustawa o Krajowej Radzie Sądowniczej jest próbą jej upartyjnienia. Ponieważ sędziowie nie zgadzają się na takie rozwiązania, wymyślono, że teraz prezesi sądów będą wskazywani przez ministra Ziobrę - powiedziała rzeczniczka N.

- W najbliższy czwartek miało się odbyć drugie czytanie ustawy o Krajowej Radzie Sądowniczej, ale nie wiedzieć czemu, zniknęło z porządku obrad. Jest to ustawa rażąco niezgodna z Konstytucją. Ta reforma nie zlikwiduje bolączek, na które narzekają Polacy, przede wszystkim przewlekłości prowadzenia spraw. Natomiast próba powoływania przez ministra sprawiedliwości prezesów sądów, to tylko i wyłącznie pretekst do kolejnych awantur i nieporozumień na linii ministerstwo - sądy - powiedział Interii Tomasz Rzymkowski, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Adam Drygalski, Interia