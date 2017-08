Wojsko na Pomorzu do końca sierpnia

Do końca sierpnia wojsko pozostanie w woj. pomorskim i kujawsko-pomorskim, pomagając w usuwaniu skutków nawałnicy, która 11 lipca przeszła przez tę część kraju - wynika z informacji przekazanych przez wiceministra obrony narodowej Michała Dworczyka.

Zdjęcie Wojsko pomaga usuwać szkody po nawałnicy w miejscowości Konigort (woj. pomorskie) /Adam Warżawa /PAP

Dworczyk we wtorek był gościem wieczornego programu w TV Trwam.

Pytany, do kiedy potrwa akcja wojska na terenach poszkodowanych przez nawałnice, powiedział, że tuż przed wejściem do studia rozmawiał telefonicznie z jednym z dowódców. "Planujemy i mamy nadzieję, że do końca sierpnia te wszystkie najważniejsze prace zostaną dokończone" - stwierdził.

"Przypomnijmy, że wojsko pomaga tam, gdzie jest zagrożone życie i zdrowie ludzi, gdzie do zrealizowania są działania, których inne służby mogą nie zrealizować" - mówił. "Podstawowym zadaniem wojska jest jednak szkolenie" - dodał.

"Mamy nadzieję, że do końca sierpnia uda się nam zakończyć te wszystkie prace w pierwszym etapie działań. Potem są też możliwości wykorzystania np. wojsk inżynieryjnych już do odbudowy różnej infrastruktury, ale to w zupełnie innym trybie" - powiedział.

Przypomniał, że obecnie wojsko działa na tamtym terenie w ramach ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Wiceminister podał, że we wtorek w akcji pomocowej zaangażowanych było ponad 400 żołnierzy i 200 szt. ciężkiego sprzętu.