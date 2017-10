Wojsko pomoże poszkodowanym w wichurach

- W związku z wichurami, które przechodzą nad Polską wojsko jest w stałej gotowości do niesienia pomocy poszkodowanym oraz wspierania pozostałych służb pracujących przy usuwaniu skutków załamania pogody - poinformowało w niedzielę MON w komunikacie.

Zdjęcie Naprawa uszkodzonej instalacji w terminalu gazowym w Świnoujściu. Wichura uszkodziła rurociąg służący do opomiarowania zbiornika w terminalu LNG /Marcin Bielecki /PAP

"Dziś Wojskowa Straż Pożarna ze Świnoujścia brała udział w akcji usuwania powalonych drzew na trasie kolejowej Świnoujście-Międzyzdroje. Również Wojskowa Straż Pożarna w Żaganiu oraz w Pruszczu Gdańskim brały udział w akcjach pomocy poszkodowanym na skutek wichur" - głosi komunikat, podpisany przez rzeczniczkę MON ppłk Annę Pęzioł-Wójtowicz.

Reklama

Komunikat dodaje, że Wojewódzkie Sztaby Wojskowe są w stałym kontakcie z wojewódzkimi i regionalnymi sztabami kryzysowymi, "po to, aby w razie konieczności natychmiast zabezpieczyć i wydzielić niezbędne siły i środki z zasobów wojska".

"W przypadku otrzymania informacji o konieczności użycia sił i środków wojskowych minister obrony narodowej niezwłocznie podejmie niezbędne decyzje, mające na celu skierowanie wojska w rejony, gdzie jest ono potrzebne" - czytamy w komunikacie.

Także wiceminister obrony Michał Dworczyk zapewniał w niedzielę w TVP, że podobnie jak w lecie, także teraz wojsko służy pomocą w związku z nawałnicami.

"My utrzymujemy cały czas w gotowości - w skali całego kraju - ponad 9 tysięcy żołnierzy, ponad tysiąc sztuk ciężkiego sprzętu, gotowego do pomocy, wojsko jest zawsze gotowe, by udzielać w takich sytuacjach pomocy mieszkańcom" - podkreślał Dworczyk.