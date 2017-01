Wojsko przygotowuje wspólne ćwiczenia z oddziałami z USA

Bison, Gepard, Dragon i Saber Guardian - to kryptonimy ćwiczeń wojskowych, w których uczestniczą lub mogą uczestniczyć rozmieszczani obecnie w Polsce żołnierze z USA razem z oddziałami polskimi. Przedstawiciele dowództw z obu państw pracują obecnie nad szczegółami.

Od początku roku do Polski przemieściły się pododdziały amerykańskiej pancernej brygadowej grupy bojowej (ang. Armored Brigade Combat Team, ABCT). W najbliższych miesiącach do naszego kraju ma przybyć również pododdział śmigłowców z USA oraz wielonarodowa batalionowa grupa bojowa, której trzon również będą stanowili Amerykanie. Żołnierze z Polski i USA będą wspólnie prowadzić codzienne szkolenie, jak i uczestniczyć w ćwiczeniach wojskowych.

Inaugurację wspólnego szkolenia zaplanowano na poniedziałek na poligonie w Żaganiu. W uroczystości weźmie udział prezydent Andrzej Duda.

Już ćwiczą

Pierwsze amerykańskie pododdziały już biorą udział w ćwiczeniu na terenie Polski. "Wspólne szkolenie jednostek Wojsk Lądowych z pododdziałami ABCT realizowane jest m.in. w trakcie trwającego ćwiczenia Bison Drawsko 2017, w którym uczestniczą polscy żołnierze z 12 Brygady Zmechanizowanej i 1 Brygady Pancernej oraz amerykańscy artylerzyści z 155-mm armatohaubicami M109 Paladin" - poinformował PAP rzecznik prasowy Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych ppłk Szczepan Głuszczak.

Ćwiczenie Bison-17 zainaugurowano w poniedziałek na poligonie w Drawsku Pomorskim (Zachodniopomorskie). Bierze w nim udział ok. 4,5 tys. żołnierzy m.in. z Polski, USA i Holandii - dowództwo wojsk lądowych tego państwa jest organizatorem tych manewrów, a głównym ćwiczącym jest holenderska 43 Brygada Zmechanizowana.

Ppłk Głuszczak poinformował, że "Amerykanie wezmą także udział w ćwiczeniu Gepard-17, gdzie szkolić się będą z pododdziałami 17 Brygady Zmechanizowanej". To ćwiczenie jest zaplanowane na marzec i odbędzie się na poligonie Żagań-Świętoszów.

"Uzgadniana jest też współpraca w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć szkoleniowych amerykańskich artylerzystów i saperów z Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu i Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu" - poinformował rzecznik DGRSZ.

W planach jest także udział żołnierzy polskiej 17 BZ i amerykańskiej ABCT w ćwiczeniach poza granicami Polski, m.in. w Saber Guardian 2017, których organizatorem jest dowództwo sił lądowych USA w Europie.

Głuszczak poinformował także, że prowadzone są rozmowy dotyczące udziału ABCT we wrześniowym ćwiczeniu Dragon-17. To największe ćwiczenie taktyczne z wojskami zaplanowane w Polsce w 2017 r. Jego organizatorem jest DGRSZ.

Wielonarodowe grupy bojowe

W kwietniu do Polski i państw bałtyckich mają przybyć wielonarodowe batalionowe grupy bojowe, co potwierdzono na warszawskim szczycie NATO w lipcu 2016 r. w Warszawie. Trzon oddziału w Polsce będą stanowić również Amerykanie, oprócz nich będą także żołnierze z Wielkiej Brytanii i Rumunii. Będą oni stacjonować głównie w Orzyszu i pobliskim Bemowie Piskim (Warmińsko-Mazurskie).

Ppłk Głuszczak poinformował PAP, że obiektu poligonu w Orzyszu są przygotowane do przyjęcia oddziału. "Do wsparcia Batalionowej Grupy Bojowej NATO w zakresie szkolenia zostały wytypowane pododdziały 15 Brygady Zmechanizowanej. 15BZ jest w stałym kontakcie z przedstawicielami strony amerykańskiej. Sprawy dotyczące relacji między poszczególnymi komponentami narodowymi są jeszcze w trakcie ustaleń" - powiedział rzecznik DGRSZ.

Polska zamierza wysłać kompanię czołgów do wielonarodowego batalionu na Łotwie, a także kompanię do Rumunii, gdzie NATO również zwiększa swoją obecność. Działania batalionów w Polsce i krajach bałtyckich będą koordynowane przez wielonarodowe dowództwo dywizji, które ma powstać w Elblągu (Warmińsko-Mazurskie).

Rotacja co 9 miesięcy

Licząca 3,5 tys. ludzi amerykańska pancerna brygadowa grupa bojowa (ABCT), która od początku stycznia przybywa do Polski, ma na wyposażeniu 400 pojazdów gąsienicowych i ponad 900 kołowych, w tym 87 czołgów M1A2 Abrams, 18 samobieżnych haubic kal. 155 mm Paladin, ponad 400 samochodów Humvee i 144 bojowe wozy piechoty Bradley.

Amerykańska brygada ma być obecna w Polsce i innych państwach regionu w sposób ciągły i rotacyjny. Co dziewięć miesięcy oddziały będą się zmieniały. Jako pierwsi przyjeżdżają do Polski żołnierze 3 Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej z 4 Dywizji Piechoty. Na co dzień stacjonują w Fort Carson w stanie Kolorado.

W styczniu żołnierze, sprzęt i uzbrojenie trafiły do Polski, do garnizonów w Żaganiu, Świętoszowie, Bolesławcu i Skwierzynie. Od lutego amerykańskie oddziały zaczną się dyslokować w regionie, by ćwiczyć z europejskimi sojusznikami.

W lutym do Europy ma trafić także wyposażona w śmigłowce brygada lotnictwa sił lądowych USA. Jej dowództwo będzie mieścić się w Niemczech, a wysunięte bazy - na Łotwie, w Rumunii i Polsce, w Powidzu (Wielkopolskie).

