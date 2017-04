WOT może otrzymać wyposażenie jeszcze w tym roku

Zakłady przemysłu obronnego, z którymi MON negocjuje kontrakty na wyposażenie Wojsk Obrony Terytorialnej, stawiają jasny próg czasowy - do czerwca mają być zamówienia, wtedy dostawy będą w tym i w przyszłym roku - powiedział w czwartek szef MON Antoni Macierewicz.

Zdjęcie Antoni Macierewicz /Witold Rozbicki /East News

Minister powiedział też dziennikarzom, że "już ponad 17 tys. ochotników zgłosiło się do WOT w całym kraju, 6,5 tys. na ścianie wschodniej, a z tego 1,5 tys. przechodzi już cały proces wprowadzania do jednostek".

Reklama

Dodał, że przedstawiciele Dowództwa WOT i Polskiej Grupy Zbrojeniowej mniej więcej co miesiąc spotykają się, "żeby udrożnić ten mechanizm zamawiania i dostarczania broni dla WOT". "Już jeśli chodzi o to indywidualne wyposażenie żołnierza ono jest uzgodnione, jeżeli chodzi o pozostałe rodzaje sprzętu, dzisiaj postawiono nam bardzo jasny próg czasowy ze strony zakładów: do czerwca mają być zamówienia, wtedy termin tegoroczny, przyszłoroczny zostanie dotrzymany. Myślę, że tak się stanie" - powiedział szef MON w towarzystwie dowódcy WOT gen. bryg. Wiesława Kukuły i prezesa PGZ Błażeja Wojnicza.

Minister nie chciał powiedzieć, co zostanie zamówione w czerwcu, mówiąc, że nie chce wychodzić przed szereg. Dodał, że "chodzi nie tylko o indywidualne wyposażenie, ale i sprzęt bojowy". "Możemy powiedzieć, że oglądaliśmy dzisiaj wspaniałe wyrzutnie, oglądaliśmy miny przeciwpancerne i przeciwpiechotne, oglądaliśmy sprzęt naprawdę pierwszej klasy" - powiedział Macierewicz.

Jak podało MON, minister w czwartek spotkał się z przedstawicielami przemysłu obronnego w sprawie sprzętu dla WOT. Ofertę zaprezentowały należące do PGZ spółki: PCO, OBRUM, Fabryka Broni "Łucznik", Zakłady Mechaniczne "Tarnów", Wojskowe Zakłady Inżynieryjne, Belma, Dezamet, Wojskowe Zakłady Uzbrojenia, Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne, Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2, Jelcz, Maskpol i Mesko.

Gen. Kukuła powiedział, że "oferta polskiego przemysłu umożliwia bardzo krytyczne podejście do już obecnie wytwarzanego wyposażenia i eksploatowanego w siłach zbrojnych". "Generalnie zakładamy, że wyposażenie, które pozyskamy od PGZ będzie konkurować z najlepszymi rozwiązaniami światowymi i będzie też triggerem (impulsem) do zmian wyposażenia, które myślę generacyjnie nastąpią też w całych siłach zbrojnych" - powiedział generał.

Macierewicz zaś dodał: "Na pewno będzie MSBS", czyli karabiny Modułowego Systemu Broni Strzeleckiej kalibru 5,56 mm, opracowanego przez konsorcjum Fabryki Broni "Łucznik" w Radomiu i Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Na pytanie, czy ta broń trafi w pierwszej kolejności do WOT czy do wojsk operacyjnych, minister odpowiedział: "Ona w pierwszej kolejności trafi do najlepszych żołnierzy".

Na początku lutego minister powiedział, że liczy, iż w tym roku pierwsze kilkanaście tysięcy karabinków MSBS, noktowizorów i innego sprzętu zostanie dostarczonych do WOT.

Z początkiem roku Wojska Obrony Terytorialnej stały się nowym rodzajem sił zbrojnych, obok sił lądowych, powietrznych, morskich i specjalnych. Pierwsze trzy brygady obrony terytorialnej powstają w województwach lubelskim, podkarpackim i podlaskim.

Rozbudowa obrony terytorialnej i przekształcenie jej w formację złożoną głównie z ochotników z danego rejonu to jeden z priorytetów obecnego kierownictwa MON. WOT mają współdziałać z wojskami operacyjnymi oraz być zdolne do prowadzenia działań antykryzysowych i antyterrorystycznych.

MON zakłada, że w 2018 r. WOT będą liczyć ok. 35 tys. żołnierzy, a w roku 2019 - 53 tys. Do tego czasu koszty tworzenia i funkcjonowania WOT rząd szacuje na 3,6 mld zł.