Wotum nieufności wobec rządu. Schetyna komentuje

Platforma Obywatelska ma dziś przedstawić wniosek o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu Beaty Szydło.

Zdjęcie Przewodniczący PO Grzegorz Schetyna /Jakub Kaczmarczyk /PAP

Przewodniczący PO Grzegorz Schetyna powiedział w radiowej Jedynce, że konstruktywne wotum nieufności to jeden z filarów demokracji parlamentarnej. Dodał, że złożenie takiego wniosku przez największą partię opozycyjną jest ważnym wydarzeniem.



Reklama

"Ta decyzja Platformy Obywatelskiej wynika z tego, co zdarzyło się w zeszłym tygodniu w Brukseli" - powiedział przewodniczący PO. Brak poparcia Polski dla Donalda Tuska na drugą kadencję szefa Rady Europejskiej Grzegorz Schetyna nazwał "kompromitacją".

Schetyna nie potwierdza

Platforma nie przedstawiła dotąd kandydata na premiera, co jest niezbędnym warunkiem złożenia wniosku. Grzegorz Schetyna powiedział, że najpoważniejszym kandydatem byłby przewodniczący partii składającej wniosek, to znaczy on sam. Nie potwierdził jednak jednoznacznie, że to jego nazwisko zostało wskazane.

Wniosek mają zamiar poprzeć Nowoczesna oraz Polskie Stronnictwo Ludowe. Kukiz'15 zapowiada, że nie weźmie udziału w głosowaniu. To może się odbyć najwcześniej tydzień po złożeniu wniosku.