"Wprost": Miliony o. Rydzyka

Tygodnik "Wprost" dotarł do sprawozdań finansowych "kluczowych biznesów" zarządzanych przez o. Tadeusza Rydzyka. Przychód z nich przekracza 55 milionów złotych. Taki majątek dałby zakonnikowi z Torunia 83. miejsce na liście stu najbogatszych Polaków.

Zdjęcie o. Rydzyk /- /East News

Jak ustalił "Wprost", spółki i fundacje związane z o. Rydzykiem wypracowały w 2015 r. około 56 milionów złotych. Tygodnik zaznacza, że majątek został wyceniony według tej samej metodologii co majątki najbogatszych Polaków w dorocznym rankingu.



Teoretycznie o. Rydzyk jako zakonnik nie dysponuje żadnym majątkiem, może posiadać jedynie rzeczy osobiste. Jednak to on zarządza instytucjami, które stworzył. Gdyby wszystkie formalnie należały do zakonnika, znalazłby się na 83. miejscu w rankingu stu najbogatszych.



Jak podaje "Wprost" do zakonu redemptorystów formalnie należy Radio Maryja, ale inne części majątku, zarządzane przez o. Rydzyka, są własnością pozakościelnych organizacji m.in. fundacji Lux Veritatis oraz fundacji Nasza Przyszłość, oraz przez spółki: Bonum (właścicielem jest o. Jan Króla, prawa ręka o. Rydzyka), Scala (właścicielem jest zakon), Geotermia Toruń, Uzdrowisko Termy Toruńskie i Polskie Sieci Cyfrowe.



Wśród biznesów o. Rydzyka znajdują się m.in. Radio Maryja, Telewizja Trwam, "Nasz Dziennik", Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej.



