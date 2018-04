"Wprost": Pieniądze z resortu Gowina dla stowarzyszenia związanego z partią

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, którym kieruje Jarosław Gowin, przekazało 236 tys. złotych stowarzyszeniu założonemu przez osoby związane z jego partią Porozumienie - ustalił "Wprost".

Zdjęcie Jarosław Gowin /STANISLAW KOWALCZUK /East News

Jak czytamy we "Wproście", resort ogłosił konkurs na wsparcie uniwersytetów trzeciego wieku. Wpłynęło 49 wniosków, z czego eksperci wybrali 20 najlepszych. W sumie kwota dofinansowania wynosiła 6 mln zł.



Wśród wybranych podmiotów znalazło się Stowarzyszenie - Ekonomia Nauka Społeczeństwo "SENS", którego prezesem jest Krzysztof Kupiec, asystent społeczny posła Porozumienia Michała Cieślaka. Funkcję wiceprezesa zarządu pełni Aneta Bobowiec-Stachowicz, zatrudniona przez Cieślaka od stycznia 2016 r., a drugim wiceprezesem jest Hubert Przybyszewski, który był pełnomocnikiem Jarosława Gowina w powiecie kazimierskim w 2016 r. - ustalił tygodnik.



Wymienione osoby wzięły udział w kongresie partii Porozumienie. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane trzy tygodnie przed ogłoszeniem konkursu.



"Wprost" zapytał Jarosława Gowina, czy nie uważa, że doszło do konfliktu interesów. "Wnioski są oceniane pod względem formalnym, a nie pod węglem przynależności członków władz podmiotów zgłaszających do organizacji politycznych" - odpowiedziało biuro prasowe ministerstwa.



Resort tłumaczy też, że osoby zasiadające w zespole oceniającym wnioski nie były związane z partią Gowina.



Więcej we "Wproście"