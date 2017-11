Wrocław: Demonstracja środowisk antyfaszystowskich

Pod hasłem "Faszyzm nie przejdzie" odbyła się w sobotę wieczorem we Wrocławiu demonstracja, w której wzięło udział kilkaset osób. "My społeczeństwo musimy pokazać, że nie ma w Polsce zgody na faszyzm i na rasizm" - mówił do zgromadzonych b. opozycjonista z czasów PRL Władysław Frasyniuk.

Zdjęcie Protest przeciwko faszyzmowi, rasizmowi, antysemityzmowi i ksenofobii, zorganizowany pod hasłem „Faszyzm nie przejdzie” odbył się na placu przed dworcem głównym we Wrocławiu /Maciej Kulczyński /PAP

Demonstranci zgromadzili się na placu przed Dworcem Głównym PKP. Mieli ze sobą transparenty z napisami "Polska bez faszyzmu" czy "Moją ojczyzną jest człowieczeństwo". Skandowano m.in. "Faszyzm nie przejdzie".



W manifestacji uczestniczyły m.in. b. opozycjonista z czasów PRL Władysław Frasyniuk. "Naszym obowiązkiem jest, by zaprotestować przeciwko temu, że twarzą polskiej demokracji stał się faszysta i rasista. 11 listopada w Święto Niepodległości nie było transparentów 'Józef Piłsudski', nie było transparentu 'Solidarność', która jest fenomenem polskiej wolności, były transparenty 'Bóg jest biały', 'Polska jest biała'" - mówił Frasyniuk.

Dodał, że z niepokojem obserwuje proces "jednoczenia się faszystów z oddziałami militarnymi". "To jest śmiertelne zagrożenie dla społeczeństwa (...) My, społeczeństwo musimy pokazać, że nie ma w Polsce zgody na faszyzm i na rasizm" - mówił.

Marta Lempart z Ogólnopolskiego Strajku Kobiet mówiła do zgromadzonych, że faszyzm i nazizm nie są poglądami do dyskusji w debacie publicznej. "Możemy rozmawiać o tym, czy jesteśmy prawicą, lewicą, konserwatystami, ale nie będziemy rozmawiać o tym, że faszyzm i nazizm to są poglądy, które mają prawo istnieć w debacie publicznej. To są zbrodnicze ideologie" - mówiła.

Dodała, że Wrocław to miasto, które "ma być dla wszystkich". "Nie chodzi o to byśmy się ze sobą zgadzali, ale o to, aby w momencie, kiedy się nie zgadzamy, nie dochodziło do przemocy" - mówiła Lempart.

Organizatorzy sobotniej demonstracji podkreślili, że została ona zorganizowana w proteście przeciwko "narastającej fali faszyzmu i rozrastającego się rasizmu, antysemityzmu i ksenofobi". "Nie ma naszej zgody na wydarzenia, które miały miejsce 11 listopada w Warszawie i we Wrocławiu" - podkreślono.

Demonstrację przygotowały organizacje Wroclawdlademokracji.pl, Ogólnopolski Strajk Kobiet, KOD Wrocław, Obywatele RP, Inicjatywa Demokratyczna oraz partie: Razem, Zieloni, Nowoczesna i SLD.