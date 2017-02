Wrocław: Policjanci poszukują 37-letniej kobiety

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Policji we Wrocławiu poszukują zaginionej Joanny Kuryło. Kobieta wyszła z domu 8 lutego 2017 roku i do tej pory nie wróciła do miejsca zamieszkania.

Zdjęcie Zaginiona Joanna Kuryło /dolnoslaska.policja.gov.pl /Policja

37-latka ostatni raz kontaktowała się z rodziną 12 lutego 2017 roku. Jak informuje wrocławska policja, wiele wskazuje na to, że zaginiona przebywa na terenie Lubina w okolicach placówek handlowych, gastronomicznych, pasaży, bądź w innych miejscach użyteczności publicznej.

Rysopis zaginionej

Joanna Kuryło wygląda na 30-35 lat, ma 160 cm wzrostu i jest szczupłej budowy ciała. Ma długie - za ramiona - włosy koloru ciemno brązowego.

Wychodząc z domu była ubrana w krótką, czarną kurtkę z kapturem obszytym szarym futrem, spodnie jeansowe, kozaki na obcasie z żółtym zamkiem i torebkę w ciemno żółtym kolorze.



Osoby posiadające jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu zaginionej proszone są o kontakt z Komisariatem Policji Wrocław Psie Pole tel. 71 340-44-33, 71 340 45 25 lub najbliższą jednostką policji tel. 997.