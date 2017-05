"wSieci": Opozycja ma plan zniszczenia PiS-u

Totalna opozycja chce nie tylko pozbawienia PiS władzy, lecz także unicestwienia tej partii i odwetu na jej działaczach oraz zwolennikach - alarmuje tygodnik "wSieci" w zapowiedzi artykułu, który ukaże się w poniedziałek.

Tygodnik przewiduje, jakie kroki podejmie PO w celu przejęcia władzy w Polsce i zniszczenia PiS. W artykule wskazano siedem najważniejszych elementów scenariusza działań Platformy.

Zdaniem tygodnika pierwszym z nich jest "manipulacja sondażami". "W Polsce część sondaży pełni funkcję czynnika inicjującego akcje polityczne. I tylko po to są one robione. Tak też było w przypadku sondaży wskazujących na odrodzenie Platformy Obywatelskiej i powrót do duopolu PiS-PO. Opinia publiczna dostała komunikat, że Platforma jest właściwie jedyną poważną siłą opozycji, więc ma prawo do narzucenia własnej agendy i strategii" - czytamy w materiale "Siedem kroków do puczu".

Analizując rolę mediów dziennikarz tygodnika Stanisław Janecki ocenia, że obecnie można zaobserwować "ponowną konsolidację polityczną (wokół PO i Grzegorza Schetyny) oraz tworzenie jednolitego frontu poparcia".

Zdaniem "wSieci" innym punktem scenariusza PO jest również "zastraszanie". "Zwolennicy PiS będą straszeni bezwzględnym odwetem po przejęciu władzy przez opozycję, np. utratą pracy, co ma złamać ducha części z nich. Przygotowywane są różne formy dyskryminacji i napiętnowania" - informuje tygodnik.

W zapowiedzi artykułu pojawia się teza, że PO przypuści "zmasowany atak donosami" na różne instytucje europejskie i unijne. "Nawet nie chodzi o to, żeby były one od razu skuteczne, mają nieustannie angażować rząd Beaty Szydło i wywoływać dyskusje na poziomie Komisji Europejskiej czy europarlamentu" - podkreśla "wSieci".