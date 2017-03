Wsparcie dla Polaków mieszkających na Ukrainie

Do obwodu żytomierskiego na Ukrainie wyruszy dziś transport z darami dla mieszkających tam Polaków. Wielkanocną Akcję Pomocową, którą zorganizowała Kancelaria Prezydenta, wsparły między innymi Polskie Radio, Telewizja Polska i Polska Agencja Prasowa.

Zdjęcie Szef gabinetu prezydenta Adam Kwiatkowski /Tomasz Adamowicz /Agencja FORUM

Dary trafią do adresatów mniej więcej dwa tygodnie przed Wielkanocą. Adam Kwiatkowski, szef gabinetu prezydenta, powiedział, że paczki docelowo znajdą się w polskich szkołach lub bezpośrednio w domach Polaków i osób polskiego pochodzenia. Na miejscu w przedsięwzięciu będą pomagać polskie organizacje oraz parafie.

To już piąty transport darów dla Polaków mieszkających na Wschodzie. Młodzież otrzyma między innymi materiały edukacyjne, polskie lektury, komputery, ale rodziny dostaną również artykuły pierwszej potrzeby. Minister Kwiatkowski mówił, że rodacy są wdzięczni przede wszystkim za pamięć.

"Przekazywałem bombkę i zdjęcie z życzeniami świątecznymi od pary prezydenckiej. Im się nawet nie chciało w to wierzyć, że prezydent o nich pamięta, bo tej pory nikt o nich nie pamiętał. Myślę, że łzy i wzruszenie, które zobaczyłem to dowód na to, że tą akcję trzeba kontynuować" - mówił, wspominając bożonarodzeniową akcję.

Polskie Radio w ramach akcji przekazało 3 tysiące kopii audiobooka z Trylogią Henryka Sienkiewicza. Został on nagrany we współpracy Narodowym Instytutem Audiowizualnym i wyemitowany na antenie Radiowej Jedynki w ubiegłym roku - powiedział dyrektor stacji Rafał Porzeziński. Jego zdaniem to lepsza lekcja historii Polski niż tradycyjny podręcznik.

"Wszystko co jest zaszyte w duszy sarmacko-polskiej Henryk Sienkiewicz przepięknie podaje dalej. Idzie się zakochać w naszej historii, szlacheckim szaleństwie, czy języku" - mówił redaktor naczelny Programu Pierwszego Polskiego Radia.

Głównym organizatorem akcji jest Biuro do Spraw Kontaktu z Polakami za Granicą w Kancelarii Prezydenta RP. Paczki trafią do wielu miejscowości w obwodzie żytomierskim, między innymi do dzieci z przedszkola prowadzonego przez polskich księży w Dołbyszu.