Wspólna konferencja premier i prezesa PiS

W siedzibie Prawa i Sprawiedliwości trwa wspólna konferencja pod hasłem "Dobre2Lata" premier Beaty Szydło i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Dotyczy ona podsumowania dwóch lat rządów.

Zdjęcie Prezes PiS Jarosław Kaczyński i premier Beata Szydło podczas wspólnej konferencji prasowej nt. dwóch lat rządów PiS /Paweł Supernak /PAP

Oglądaj konferencję na żywo:

- Dlaczego tu, bo tu wszystko się zaczęło - rozpoczęła konferencję rzecznik PiS Beata Mazurek, wyjaśniając, dlaczego miejscem konferencji jest siedziba PiS.

Jako pierwszy przemawia prezes PiS Jarosław Kaczyński.

- Są pieniądze i wbrew zapowiedziom, że będzie wielki upadek jesteśmy w stanie prowadzić politykę, która służy polskim rodzinom - powiedział .



- To jest polityka szersza nastawiona nie tylko na pewne wsparcie, jak 500 plus, ale nastawiona także na to, by podnosić płace - stwierdził. Tu prezes PiS wymienił m.in. minimalną płacę i minimalną emeryturę. - To jest podnoszone i będzie wciąż podnoszone- zapowiedział.



- Nasza polityka międzynarodowa jest polityką podmiotową, zmierzająca do silnej pozycji Polski - powiedział Kaczyński.



Premier zaczęła swoje przemówienie od podziękowania prezesowi PiS. - Chciałam podziękować Jarosławowi Kaczyńskiemu za zaufanie, które otrzymałam dwa lata temu - rozpoczęła.



- Najważniejszym założeniem naszego programu było to, żeby wszyscy Polacy, bez względu na miejsce zamieszkania, mieli równe szanse - powiedziała Szydło.



- Rodzina, rozwój, bezpieczeństwo - to są główne filary, na których oparliśmy nasze rządy - przypomniała premier.