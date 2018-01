Wspólne oświadczenie partii Gowina i Ziobry ws. senatora Koguta

Solidarna Polska i Porozumienie wyraziły ubolewanie w związku z decyzją Senatu, który nie zgodził się na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie senatora Stanisława Koguta. Władze obu partii zapowiedziały, że przygotują projekt zmian w Regulaminie Senatu, który zagwarantuje jawność głosowań.

"Solidarna Polska i Porozumienie zgodnie wyrażają głębokie ubolewanie w związku z podjęciem przez Senat RP uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie senatora RP Stanisława Koguta oraz uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenia senatora RP Jana Rulewskiego" - czytamy w oświadczeniu obu partii przekazanym w piątek PAP po wyjazdowym spotkaniu parlamentarzystów, które odbyło się w Sobieniach Królewskich.

Senat nie zgodził się w piątek na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie senatora Stanisława Koguta, o co wnioskowała do Izby prokuratura. Za wyrażeniem zgody głosowało 32 senatorów, przeciw było 37, a 19 wstrzymało się od głosu. Do wyrażenia zgody na wniosek prokuratury potrzebnych było 51 głosów.

"Zgodnie oświadczamy, iż wszyscy muszą być równi wobec prawa. Nie przesądzając winy, silne państwo powinno walczyć z korupcją i przestępczością w każdej postaci" - czytamy w oświadczeniu obu partii.

Solidarna Polska i Porozumienie zapowiedziały także, że w imię jawności i transparentności, przygotują projekt zmian w regulaminie Senatu, który będzie gwarantował, że w przyszłości podobne głosowania, również w Senacie, będą w pełni jawne.

Jak argumentują, "aktualnie głosowanie nad wyrażeniem zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie senatora na mocy regulaminu Senatu RP ma charakter tajny".

Zgodnie z regulaminem Senatu, głosowanie w sprawach personalnych jest tajne, z wyłączeniem głosowań w sprawie składów komisji senackich oraz odwołania przewodniczącego komisji w przypadku złożenia przez niego marszałkowi Senatu pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji. Głosowanie tajne odbywa się przy użyciu opieczętowanych kart do głosowania.

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski ocenił, że decyzja senatorów była zła i przykra również dla niego osobiście. "Wszyscy powinni być równi wobec prawa, również senator Kogut" - powiedział.

Rzeczniczka PiS Beata Mazurek napisała na Twitterze, że kierownictwo PiS "bardzo krytycznie" ocenia piątkową decyzję Senatu. Zapowiedziała, że prezes PiS Jarosław Kaczyński wystosuje list do członków partii w tej sprawie.

W grudniu ub.r. CBA zatrzymało pięć osób podejrzewanych o korupcję, wśród nich syna senatora Koguta - Grzegorza, który jest wiceprezesem małopolskiej Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym; prezesem tej fundacji jest senator Kogut. Prokuratura skierowała do marszałka Senatu wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie senatora Koguta do odpowiedzialności karnej, zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie parlamentarzysty.Kogut sam zrzekł się immunitetu chroniącego parlamentarzystę. Został przez PiS zawieszony w prawach członka partii.

W oświadczeniu poinformowano też, że władze: Solidarnej Polski oraz Porozumienia, pozytywnie oceniają okres dwóch lat rządów Zjednoczonej Prawicy."Koalicja zawarta trzy lata temu pod przywództwem prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego cieszy się zaufaniem dużej części polskiego społeczeństwa i konsekwentnie realizuje zobowiązania, jakie podjęła wobec Polaków przed wyborami parlamentarnymi w 2015 r. Solidarna Polska oraz Porozumienie deklarują wolę kontynuowania współpracy z Prawem i Sprawiedliwością podczas zbliżających się wyborów samorządowych, europejskich i parlamentarnych" - czytamy w oświadczeniu.