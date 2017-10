"W Polsce mamy do czynienia z dobrą zmianą dla wszystkich Polaków" - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński, dziękując wyborcom za poparcie. W Warszawie odbyła się wspólna konferencja liderów Zjednoczonej Prawicy.

Kaczyński podkreślił, że Zjednoczona Prawica jest "ciągle razem" i idzie tą drogą, która została wybrana ponad dwa lata temu i która - według niego - prowadzi do "sukcesu".

"Nie chodzi tutaj o sukcesy naszych partii, chodzi o sukcesy Polski, chodzi o rozwój społeczny, o poprawę sytuacji społecznej, o rozwój gospodarczy, o porządkowanie różnych dziedzin życia publicznego" - mówił prezes PiS. "Robimy to i z satysfakcją - a jednocześnie ogromną wdzięcznością - zauważamy, że to ma społeczne poparcie" - zaznaczył Kaczyński.

Przekonywał również, że społeczeństwo rozumie i chce realizacji programu Zjednoczonej Prawicy. Według Kaczyńskiego, obywatele uważają, że w Polsce "mamy rzeczywiście do czynienia z "dobrą zmianą"". "I ta dobra zmiana jest właśnie zmianą dla Polaków, dla wszystkich Polaków, niezależnie od tego, jakie mają poglądy polityczne, niezależnie od tego, gdzie mieszkają - czy w Warszawie, czy w jakimś mniejszym ośrodku, czy na wsi - jest po prostu zmianą dla narodu" - mówił.

"Jeszcze raz chciałbym podkreślić, że jesteśmy wdzięczni" - wskazał Kaczyński. Prezes PiS dziękował za to poparcie, bo - jak dodał - bez niego ugrupowanie rządzące nie byłoby w stanie wprowadzać zmian w Polsce.

Przypomniał ponadto, że Polska została ostatnio zaliczona do grona państw rozwiniętych. "Przez prawie 30 lat byliśmy wśród rynków wschodzących. Dzisiaj to się zmienia i to ogromny sukces. To zmiana statusu naszego kraju" - podkreślił prezes PiS.

"Chciałem podkreślić jedność obozu. Jestem przekonany, że w tej jedności uczestniczy także Andrzej Duda" - powiedział dalej.



"'To jest tylko taki mały spór w rodzinie' - mówił wczoraj na spotkaniu Andrzej Duda. Tak, jesteśmy rodziną" - zakończył lider PiS.

"Będą jednak dokonywane korekty" - dodał.



Jak wskazał minister Jarosław Gowin, Zjednoczona Prawica wkrótce się powiększy o kolejne formacje.



Jedność obozu zaznaczył podczas swojego wystąpienia także minister Zbigniew Ziobro.