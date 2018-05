​Wstrząs wtórny w kopalni Zofiówka spowolnił akcję ratowniczą

Wtórny wstrząs o niewielkiej sile w niedzielę po południu spowodował wzrost stężenia metanu i minimalnie spowolnił akcję ratowniczą w kopalni Zofiówka. Wciąż nie ma kontaktu z trzema górnikami - powinni znajdować się na 220-metrowym odcinku chodnika, którego dotąd nie spenetrowali ratownicy.

Zdjęcie Ambulans wyjeżdża z kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie / Jacek Bednarczyk /PAP

O postępach trwającej od soboty akcji ratowniczej w kopalni Zofiówka poinformował w niedzielę wieczorem prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej Daniel Ozon. Ocenił, że istotne nowe informacje o postępach prac ekip ratunkowych będzie można podać najwcześniej w poniedziałek rano.

Wstrząs wtórny i wzrost stężenia metanu

Reklama

Jak mówił prezes, po niedzielnym wstrząsie wtórnym, którego w żaden sposób nie odczuli pracujący pod ziemią ratownicy, stężenie metanu w penetrowanym przez nich rejonie wzrosło do około 30 proc. Trzeba było zintensyfikować przewietrzanie wyrobiska, m.in. dzięki nowemu wentylatorowi o większej wydajności. W efekcie po półtorej godziny stężenie metanu spadło do ok. 4-7 proc.

"Musieliśmy niestety w którymś momencie te prace przerwać" - powiedział Ozon.

"Decyzje będziemy mogli podejmować dopiero po północy"

Prezes poinformował, że na jednej z dwóch dróg, którymi do rejonu wstrząsu docierają ratownicy, zainstalowano ok. 430 m rurociągu doprowadzającego powietrze. Do skrzyżowania chodników pozostało tam jeszcze ok. 150 metrów. Najpóźniej do pierwszej w nocy rurociąg z powietrzem ma być doprowadzony do miejsca docelowego. Dzięki temu będzie możliwe zastosowanie tam urządzeń pomocnych w zlokalizowaniu górników i elementów technicznych, w które byli wyposażeni.

"Potem podejmiemy decyzję dotyczącą tego, czy jesteśmy tu w stanie wprowadzić ratowników. Prześwit tutaj jest około jednego metra, także wydaje się, że będzie to realne, ale takie decyzje będziemy mogli podejmować dopiero po północy, w momencie kiedy będziemy tu mieli w pełni zainstalowane przewietrzanie" - ocenił Ozon.

Bardzo trudna sytuacja w drugim chodniku

W drugim chodniku, przez który przedzierają się ratownicy, sytuacja jest - jak powiedział prezes - bardzo trudna.

"Prace spowolniły ze względu na wypiętrzenie spągu (spodu wyrobiska) i dużą ilość uszkodzonego sprzętu. Ratownicy wchodzą tutaj na zmianę i muszą rozmontowywać elementy kolejki czy taśmociągu, i wynosić je" - relacjonował Ozon.

Prace ratowników w tym miejscu zmierzają do tego, aby mogli pójść dalej, mimo przeszkód. Aby to zrobić, muszą - jak mówił Ozon - "udrożnić przejście, które (...) jest nie większe niż pół metra i uniemożliwia zastępom sprawne poruszanie się dalej". Prace w tym rejonie mogą potrwać kilka godzin.

Wstrząs w kopalni Zofiówka 1 19 Ratownicy po akcji ratowniczej Autor zdjęcia: Andrzej Grygiel Źródło: PAP 19

"Jesteśmy pełni nadziei"

W kulminacyjnym momencie niedzielnej akcji uczestniczyło 20 pięcioosobowych zastępów ratowniczych. Podobna liczba przygotowana jest do pracy w poniedziałek. Ratownicy pracują w aparatach tlenowych - powietrza starcza w nich na ok. 90-120 minut pracy.

Powołano także zespół doradców, złożony z ekspertów w zakresie wstrząsów, którzy pomogą sztabowi akcji ratowniczej.

"Zakładam, że dopiero w godzinach porannych w poniedziałek będziemy mieli jakieś istotne informacje o tym, jak te ekipy, i z jednej i drugiej strony, wejdą do tego chodnika" - podsumował Ozon, zapowiadając kolejne spotkanie z dziennikarzami na poniedziałek około ósmej rano.

"Jesteśmy pełni nadziei" - powiedział Daniel Ozon.



Kopalnia Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju

Najsilniejszy wstrząs w historii kopalni

Sobotni wstrząs był najsilniejszym w historii kopalni. Gdy do niego doszło, w Zofiówce pracowało 250 osób, z czego w rejonie bezpośredniego zagrożenia 900 metrów pod ziemią - 11. Czterem z nich udało się uciec, siedmiu zostało pod ziemią. Po kilku godzinach ratownicy odnaleźli dwóch z nich - są w szpitalu z niegroźnymi dla życia urazami.

Trzeci górnik, przygnieciony elementami obudowy wyrobiska, został wydobyty w niedzielę przed południem - lekarz stwierdził jego zgon. Później przekazano informację o odnalezieniu kolejnego pracownika, także on zmarł. Z trzema pozostałymi nie ma kontaktu.

Prawdopodobnie w poniedziałek zapadnie decyzja prokuratury o wszczęciu śledztwa w sprawie wypadku. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego ma też powołać specjalną komisję, która będzie wyjaśniała jego przyczyny i okoliczności.

Nie wiadomo jeszcze czy górnicy będą mogli w poniedziałek podjąć normalną pracę w innych częściach kopalni.



Prezes JSW zapewnił, że rodzinom poszkodowanych spółka udziela wszelkiej możliwej pomocy. Mają pomoc psychologiczną, członkowie zarządu co pewien czas spotykają się z nimi, by informować o postępach akcji.

"Myślę, że dzisiaj, w tych najtrudniejszych momentach, istotny jest regularny dostęp do rzetelnej i precyzyjnej informacji" - powiedział prezes. "W kolejnych krokach na pewno spółka o poszkodowanych, o rodzinach, o dzieciach (...) na pewno nie zapomni, będziemy o nich dbali" - zapewnił. "Oczywiście, jak sobie państwo możecie wszyscy wyobrazić, to są pewnie najtrudniejsze chwile w życiu tych rodzin - żon, matek i dzieci" - powiedział.

Marek Błoński, Krzysztof Konopka