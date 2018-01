Wstrząsający reportaż o polskich neonazistach

Przewodniczący organizacji Duma i Nowoczesność w mundurze oficera SS wychwalał Adolfa Hitlera. Dziennikarze "Superwizjera" TVN24 przeniknęli do środowiska neonazistów i nagrali ich imprezy. Minister spraw wewnętrznych Joachim Brudziński zapowiedział pilne rozmowy z policją i prokuraturą w tej sprawie.

Zdjęcie Polscy neonaziści przygotowują "urodziny" Hitlera /TVN24

Reporterzy pokazali m.in. "obchody" 128. urodzin Adolfa Hitlera, jakie odbyły się w lesie nieopodal Wodzisławia Śląskiego.

W lesie urządzono ołtarzyk na cześć przywódcy III Rzeszy, wychwalano jego "osiągnięcia", wnoszono toasty "za Adolfa Hitlera i naszą ojczyznę, ukochaną Polskę" i okrzyki "Sieg Heil". Imprezie towarzyszyła nazistowska symbolika - swastyki - a uczestnicy hajlowali.

Jednym z nich był Mateusz S., przewodniczący Dumy i Nowoczesności, ubrany w mundur oficera SS.

Działaczem tej organizacji był wówczas także Jacek Lanuszny, organizator manifestacji w Katowicach, podczas której na prowizorycznych szubienicach zawieszono zdjęcia europosłów PO.

Lanuszny w ten sposób odniósł się do hajlowania na współorganizowanym przez niego festiwalu Orle Gniazdo: "Tylko trzeba to teraz udowodnić, że to jest na przykład gest hitlerowski. Ja mogę powiedzieć, że to jest machanie ręką".

Lanuszny jest również asystentem prezesa Ruchu Narodowego, posła Roberta Winnickiego.



"Stowarzyszenie Duma i Nowoczesność przez osiem lat swojego istnienia prowadziło wiele wartościowych akcji społecznych i ubolewam nad tym, że ten pozytywny dorobek zostaje teraz wizerunkowo zniweczony. Wobec ujawnionych informacji nie widzę jednak możliwości dalszej współpracy i rezygnuję z członkostwa w stowarzyszeniu" - oświadczył Jacek Lanuszny.

Według Ruchu Narodowego neonaziści nie mają z nimi nic wspólnego.

Jest reakcja szefa MSWiA

"W związku z emisją reportażu 'Superwizjera', 22 stycznia minister Joachim Brudziński będzie na ten temat rozmawiał z nadinspektorem Jarosławem Szymczykiem, Komendantem Głównym Policji. Sprawa ta zostanie również omówiona z Bogdanem Święczkowskim, I Zastępcą Prokuratora Generalnego Prokuratorem Krajowym" - czytamy w komunikacie ministerstwa.

Szef MSWiA podkreślił, że w Polsce nie ma przyzwolenia na propagowanie faszystowskiego, komunistycznego lub innego totalitarnego ustroju państwa. Nie ma również zgody na pojawianie się w przestrzeni publicznej symboliki faszystowskiej, komunistycznej lub innej totalitarnej - zaznaczono.

Według ministra "polska Policja będzie podejmowała adekwatne - zgodnie ze swoimi kompetencjami - działania wobec każdej osoby lub organizacji, która nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, czy rasowych". "Nie ma również przyzwolenia na agresywne zachowania i ataki na biura poselskie, powodowane różnicami w przekonaniach politycznych" - dodał szef MSWiA.