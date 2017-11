Wszystkich Świętych: "Świętość jest naszym celem"

Uroczystość Wszystkich Świętych, to czas refleksji i zadumy nad sensem ludzkiego życia. Świętość jest naszym celem, ta prawda to źródło chrześcijańskiej nadziei, ona nadaje sens naszemu życiu i naszym działaniom - podkreśla w rozmowie z PAP sekretarz generalny KEP bp Artur Miziński.

Zdjęcie "Wszystkich Świętych to czas zadumy nad sensem życia" /Maciej Łuczniewski /Reporter

"Uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada) i Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych (2 listopada), to z jednej strony czas zadumy i refleksji nad przemijaniem życia i nad jego sensem, z drugiej zaś - to czas pogłębionego pragnienia przebywania z Chrystusem wśród rzeszy świętych" - mówi sekretarz generalny KEP.

Reklama

"Te dni przypominają nam tych, którzy przez chrzest zanurzający w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa i święte życie narodzili się dla Nieba. Mówią o życiu wiecznym i tej rzeczywistości która naprawdę istnieje, pomimo, iż jest dla nas jeszcze niewidoczna. To dni chrześcijańskiej nadziei, niemającej nic wspólnego z lękiem i smutkiem" - dodał hierarcha.

Bp Miziński przypomniał słowa Jana Pawła II, który 1 listopada 2002 r. powiedział: "Dzisiejsze święto zachęca nas, byśmy skierowali wzrok ku niebu, które jest celem naszej ziemskiej pielgrzymki. Tam oczekuje nas radosna wspólnota świętych. Tam spotkamy się z naszymi drogimi zmarłymi, za których zanosić będziemy do nieba modlitwę w jutrzejsze uroczyste wspomnienie liturgiczne".

"Dlatego w tych dniach, liczniej niż zwykle, udajemy się na cmentarze, gdzie spoczywają doczesne szczątki naszych krewnych i bliskich w oczekiwaniu na zmartwychwstanie. Nie chodzi tylko o pamięć, ale przed wszystkim o modlitwę i wiarę w świętych obcowanie. Kościół głosi nadzieję zmartwychwstania i życia wiecznego" - powiedział bp Miziński.

Biskup - nawiązując z kolei do słów papieża Franciszka z 1 listopada 2013 r. - mówił o nadziei chrześcijańskiej: "Jawi się ona jako kotwica zarzucona na brzeg Nieba, +a my wszyscy zmierzający w kierunku tego brzegu, uczepieni łańcucha kotwicy+. Jest ona tym, co nas podtrzymuje i potwierdza prawdę, że każdy z nas, bez żadnego wyjątku, może zostać błogosławionym lub świętym" - podkreślił sekretarz generalny Episkopatu Polski.

Obchodzona 1 listopada uroczystość Wszystkich Świętych to dzień, w którym Kościół katolicki modli się za wszystkich świętych, zarówno tych wyniesionych na ołtarze, jak tych anonimowych. Święto to ma wymiar powszechny, celebruje się je w Kościele katolickim na całym świecie. Na 1 listopada wyznaczył je papież Grzegorz IV w 837 roku.