Wszystkie kluby za powołaniem komisji śledczej ds. VAT

Przedstawiciele: PO, Kukiz'15, Nowoczesnej i PSL opowiedzieli się w czwartek za powołaniem, zapowiedzianej przez PiS, sejmowej komisji śledczej ds. VAT. Nowoczesna i Kukiz'15 mają już nawet kandydatów, którzy mogliby w niej zasiąść.

Po świętach PiS złoży w Sejmie projekt uchwały o powołaniu komisji śledczej ds. nieprawidłowości wokół podatku VAT; komisja mogłaby zacząć działać w maju - zapowiedział w czwartek poseł Marcin Horała (PiS).

Szef klubu PO Sławomir Neumann zadeklarował, że Platforma poprze projekt powołujący komisję śledczą ds. VAT. "Będziemy wzywać premiera Mateusza Morawieckiego, który jako minister finansów o dwa lata opóźnił działanie zmian wprowadzonych przez PO, które uszczelniają system podatkowy, w tym system VAT" - podkreślił.

"Wyjaśnimy dlaczego przez decyzje PiS, rozbijające służby celne i służby skarbowe, opóźniono działanie wprowadzonych przez PO rozwiązań: jednolitego pliku kontrolnego i obniżenia luki w VAT-cie w ostatnich latach. Chętnie to wyjaśnimy" - dodał Neumann.

Jakubiak: Wreszcie

Powołanie komisji śledczej poprze także klub Kukiz'15. Poseł Marek Jakubiak (Kukiz'15) pytany przez PAP o komentarz ws. powołania komisji ds. VAT odpowiedział: "Wreszcie". "Mam (tylko) pytanie, dlaczego tak długo (to trwa), bo straciliśmy dużo czasu" - dodał.

Jak zaznaczył, "komisja powinna powstać dziewięć miesięcy temu, kiedy Kukiz'15 składał w Sejmie wniosek o jej powołanie.

Jakubiak poinformował też, że z ramienia klubu Kukiz'15, będzie chciał brać udział w pracach komisji śledczej.

Szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer powiedziała PAP, że wcześniej zwracała uwagę na potrzebę powołania komisji śledczej ds. VAT - która powinna zbadać jak najszerszy okres czasu. "Braki VAT-u zaczęły pojawiać się już od roku 2007, więc pojawia się pytanie, w którym momencie zostało zmienione prawo na tyle, żeby umożliwić karuzelę VAT-owską i inne metody unikania płacenia VAT-u" - zaznaczyła.

Lubnauer zapowiedziała, że Nowoczesna będzie postulować, aby prace komisji śledczej obejmowały okres od 2005 roku. Poinformowała, że klub Nowoczesnej nie podjął jeszcze decyzji, kto będzie przedstawicielem klubu w komisji śledczej, jednak - jak dodała - można spodziewać się, że Nowoczesną reprezentować będzie: Mirosław Pampuch lub Paulina Hennig-Kloska.

Poseł PSL Piotr Zgorzelski powiedział PAP, że będzie namawiał swój klub, żeby zagłosował za powołaniem komisji śledczej. Rzecznik PSL Jakub Stefaniak podkreślił w rozmowie z PAP: "Wszystko zależy od PiS, jeśli tego chcą to proszę bardzo - z założeniem, że ta komisja będzie pracowała rzetelnie, a nie będzie szopką polityczną". Jego zdaniem, warto też zastanowić się, czy zamiast powoływać komisję śledczą, nie dać większych uprawnień sejmowej komisji ds. specsłużb.

Pół roku zwłoki

We wrześni ub.r. ówczesna premier Beata Szydło zapowiedziała, że komisja śledcza ds. wyłudzeń VAT powstanie, kiedy będzie podjęta decyzja polityczna. Dodała, że "Polakom należy się wyjaśnienie, gdzie ich pieniądze wypływały".

W połowie września ub.r. klub Kukiz'15 złożył do marszałka Sejmu projekt uchwały ws. powołania komisji śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych podejmowanych celem zapobieżenia zaniżonym wpływom do budżetu państwa z podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego. Projekt zakładał, że komisja miałaby badać okres od 2007 do 2017 roku.

Zgodnie z regulaminem Sejmu, projekt uchwały w sprawie powołania komisji śledczej, może być wniesiony przez Prezydium Sejmu lub co najmniej 46 posłów. Do projektu dołącza się uzasadnienie wskazujące potrzebę i cel powołania komisji. Komisję śledczą powołuje oraz wybiera i odwołuje jej skład Sejm bezwzględną większością głosów.