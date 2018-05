​Wybierasz się w Tatry? Zrób to z głową!

Chcielibyśmy, aby turyści, którzy są pierwszy raz w Tatrach, zanim wyruszą pod krzyż na Giewoncie, najpierw poszli do Doliny Kondratowej, później na Halę Gąsienicową, a dopiero wtedy na Giewont - mówią autorzy projektu "Bezpieczni i rozważni w Tatrach".

Zdjęcie Projekt "Bezpieczni i rozważni w Tatrach" ma na celu ochronę przyrody TPN /123RF/PICSEL

Od soboty 26 maja turyści chodzący na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego otrzymywać będą broszurę, która podpowie im, jak się zachowywać w górach.

Projekt edukacyjny "Bezpieczni i rozważni w Tatrach" ma na celu ochronę przyrody Tatrzańskiego Parku Narodowego i podniesienie świadomości turystów w Tatrach.

- Stosując podstawowe reguły tatrzańskich wędrówek możemy ograniczyć ryzyko i cieszyć się pięknem i majestatem Tatr - mówi Jan Cięciak, prezes zarządu Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego im. Adolfa Hyły, w którym powstał projekt. - Pomysł na bezpiecznych i rozważnych w Tatrach był reakcją na niedowierzanie po tegorocznych "wypadkach" na drodze do Morskiego Oka. Chcieliśmy się podzielić naszą fascynacją do tatrzańskich krajobrazów oraz pokazać, że dzięki prostym zasadom góry mogą być bezpieczne choć dalej pozostają królestwem przyrody. Tatry są magiczne i przyciągają do siebie potężną siłą, jednak musimy pamiętać, że jesteśmy w tym pięknym, dzikim i wymagającym środowisku tylko gośćmi i szanujmy to.

Dzięki życzliwości dyrekcji Tatrzańskiego Parku Narodowego powstało "ABC tatrzańskiego turysty", które będzie bezpłatnie rozdawane przy wejściu na teren parku. Co roku nowe rzesze turystów idą w Tatry, zaciekawione legendą najpiękniejszych polskich gór, ale czasami brakuje im wiedzy i doświadczenia.

Założenia przedsięwzięcia są następujące:

1) w górach nie powinno chodzić się po zmroku z uwagi na bezpieczeństwo turystów i troskę o zwierzęta żyjące w Parku Narodowym;

2) trasa do Morskiego Oka, pomimo że jest asfaltowa, jest to szlak turystyczny;

3) turysta powinien planować swoją wycieczkę (tak żeby ukończyć trasę przed zmrokiem), a w jej trakcie kierować się rozsądkiem;

4) Tatry to góry o charakterze alpejskim.

Stowarzyszenie zachęca również do wsparcia projektu Rafała Sonika "Czyste Tatry" - w ostatni czerwcowy weekend ochotnicy wspólnie posprzątają Tatry.