​Wyciekły "przekazy dnia" PiS

Agencja Informacyjna Polska Press dotarła do weekendowych "przekazów dnia" Prawa i Sprawiedliwości. Dokument precyzował, co politycy obozu rządzącego mają mówić w programach telewizyjnych.

Sześciostronicowe pismo opatrzone zostało tytułem "Brief specjalny do programów weekendowych 19-20.05.2018". Są tam gotowe odpowiedzi na wszystkie gorące w ostatnim czasie kwestie, a także sugestie, w którą stronę kierować dyskusję (np. by mówić o hipokryzji PO i nagrodach w warszawskim ratuszu).

Gdyby dziennikarze pytali o ceny paliw, politycy PiS mają odpowiadać:

"Głównym czynnikiem rosnących cen paliw w Polsce są rosnące ceny ropy naftowej. Przy rosnących cenach ropy, ceny paliw w Polsce są nadal jednymi z najniższych w Europie. Suma akcyzy i podatków od paliw jest jedną z najniższych w Europie".

Jeśli rozmowa zejdzie na protest w Sejmie, politycy winni wskazywać, że "rząd premiera Mateusza Morawieckiego dotrzymuje słowa. Od 2020 roku środki z funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych będą przeznaczane na najważniejsze potrzeby osób niepełnosprawnych i ich rodzin".

