Wycieraczka do butów z flagą narodową. Jest petycja RDI

Sprzedaż polskiej flagi lub flagi innego narodu jako wycieraczki do butów to rozprzestrzenianie pogardy i mowy nienawiści - głosi petycja Reduty Dobrego Imienia do sklepu internetowego Amazon, pod którą można podpisać się w internecie.

"W wielu krajach ustanowiony jest Dzień Flagi Narodowej. Wywieszamy flagi w trakcie rocznic narodowych i świąt państwowych. Flagi narodowe wiszą w miejscach sprawowania władzy państwowej w krajach na całym świecie. Wielu ludzi otacza czcią swoje barwy narodowe i wywiesza flagę przed swym domem" - czytamy w petycji Reduty Dobrego Imienia, w której wzywa sklep internetowy Amazon do wycofania oferty sprzedaży wycieraczek do butów z flagami narodowymi.

Wezwanie, które skierowane jest do "Amazon.ca" oraz "Amazon.com", dotyczy również zmiany regulaminu platformy sklepu - "tak, aby tego typu produkty były odgórnie blokowane przez administratorów".

Reduta przypomina, że "dla Europejczyków i ludzi związanych z europejskim kodem kulturowym deptanie flagi jakiegoś narodu jest wyrazem pogardy dla tego narodu". "W konsekwencji sprzedaż polskiej flagi jako wycieraczki do butów (jak to się zdarzyło na Amazon.ca) czy jakiegokolwiek innego narodu jest rozprzestrzenianiem pogardy między narodami i mowy nienawiści (hate speech)" - głosi petycja.

"Wycieraczka pod drzwi (wewnętrzne bądź zewnętrzne) służy jako przedmiot użytkowy: jest deptana, wyciera się w nią buty. Wykorzystanie flagi narodowej jako grafiki na takim przedmiocie przywodzi na myśl prostą analogię w odniesieniu do konkretnego kraju: zdeptać Polaków, wytrzeć buty o Niemców, Amerykanów, Izraelczyków... Nienawiść do jakiejś nacji, może wyrazić się satysfakcją z deptania jej flagi narodowej sześć razy dziennie" - podała Reduta, która w petycji wyraziła również nadzieję, że sklep internetowy Amazon "nie będzie wspierać dłużej +mowy nienawiści+".

Reduta Dobrego Imienia zaznaczyła też, że w wielu krajach za znieważenie flagi przewidziana jest kara więzienia.

W piątek - jak już informowała PAP - prezes Reduty Maciej Świrski zapowiedział, że w sprawie sprzedaży wycieraczek z polską flagą Reduta złoży doniesienie do prokuratury. Reduta wskaże w nim na art. 137 par. 1 Kodeksu karnego, który głosi, że "kto publicznie znieważa, niszczy, uszkadza lub usuwa godło, sztandar, chorągiew, banderę, flagę lub inny znak państwowy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku".

"Odpowiednikiem tego artykułu jest art. 90 niemieckiego Kodeksu karnego, gdzie dokładnie jest mowa o niszczeniu flagi (...). To umożliwi działanie polskiej prokuraturze w drodze pomocy prawnej ze strony Niemiec, gdzie niszczenie flagi jest również karalne" - tłumaczył Świrski.

W chwili nadania depeszy PAP pod petycją Reduty Dobrego Imienia, którą można znaleźć na jej stronie internetowej, podpisało się ok. 7 tys. osób.

Wycieraczkę w polskich barwach narodowych poza Amazonem (po interwencji Reduty częściowo wycofano ten produkt z oferty internetowej tego sklepu) można kupić również u innych sprzedawców, którzy oferują ten produkt m.in. z polskim orłem, ikonografią "I love Poland" lub napisem "Welcome". Ich ceny wahają się w granicach 30-40 euro za sztukę. W ofercie internetowych sklepów są również wycieraczki z flagami innych państw, m.in. Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Izraela, Niemiec, a także krajów muzułmańskich jak Iran czy Arabia Saudyjska.

Reduta Dobrego Imienia Polska Liga zajmuje się m.in. inicjowaniem i wspieraniem działań mających na celu prostowanie nieprawdziwych informacji pojawiających się w mediach na temat historii Polski, zwłaszcza przebiegu II wojny światowej oraz propagowanie wiedzy na temat historii i kultury Polski.