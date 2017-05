Wyjazdowe spotkanie klubu PiS

W Strachocinie k. Sanoka (Podkarpackie), z udziałem prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, rozpoczęło się w niedziele wyjazdowe spotkanie klubu parlamentarnego PiS.

Parlamentarzyści zebrali się w Domu Rekolekcyjnym przy Sanktuarium św. Andrzeja Boboli. Do Strachociny przyjechali m.in. marszałek Sejmu Marek Kuchciński oraz wicemarszałkowie Joachim Brudziński i Ryszard Terlecki.

Marszałek Kuchciński powiedział dziennikarzom przed rozpoczęciem posiedzenia klubu, że politycy PiS spotykają się w Strachocinie od 2005 r. "Św. Andrzej Bobola jest to patron, który bardzo dobrze opiekuje się sprawami Polski - stąd nasza pamięć o nim. I dobrze jest, że są ludzie w Polsce, którzy starają się o to, by został on uznany za jednego z najważniejszych świętych polskich" - dodał.

Rzecznik PiS o temacie posiedzenia

Rzeczniczka PiS Beata Mazurek powiedziała dziennikarzom po posiedzeniu, że miało ono charakter regionalny. "Nasze spotkanie tutaj miało charakter regionalny i było związane z Planem Odpowiedzialnego Rozwoju. Chcemy akcentować, że Podkarpacie potrzebuje przyśpieszenia" - dodała.

Wśród przyjętych w uchwale punktów jest m.in. zwiększenie dostępności komunikacyjnej Podkarpacia poprzez realizację szeregu inwestycji drogowych i kolejowych. Jako najważniejsze z tych zadań wymieniono budowę drogi S19, która będzie częścią szlaku Via Carpatia.

"W naszej uchwale mówimy również o budowie nowych przejść granicznych ze Słowacją i Ukrainą" - zaznaczyła Mazurek.

Bezpośrednio po posiedzeniu posłowie i senatorowie wysłuchają koncertu patriotycznego na wzgórzu Bobolówka. Wystąpi zespół wokalny Soul. Istniejącą od 20 lat grupę wokalną tworzą uczennice gimnazjów, szkół podstawowych i średnich powiatu sanockiego.

Dalszy plan spotkania

Po posiedzeniu zaplanowano mszę św. w intencji jedności ojczyzny, którą odprawi Jan Niemiec, biskup pomocniczy diecezji kamienieckiej (na Ukrainie, diecezja wchodzi w skład Metropolii Lwowskiej - red.). Pobyt w Strachocinie zakończy spotkanie z mieszkańcami podczas polowego poczęstunku.

W Strachocinie w 1591 r. urodził się św. Andrzej Bobola, który od 2002 r. jest patronem Polski. Pod koniec ubiegłego stulecia miejscowy kościół stał się ośrodkiem jego kultu i celem licznych pielgrzymek. Kościół od 2007 r. jest sanktuarium św. Andrzeja Boboli.

Żyjący na przełomie XVI i XVII wieku Bobola był m.in. kaznodzieja i misjonarzem. Był autorem złożonych przez Jana Kazimierza 1 kwietnia 1656 r. ślubów lwowskich. Został zamordowany przez Kozaków w 1657 r. w Janowie Poleskim; kanonizowany w 1938 r. przez Piusa XI.