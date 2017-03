Wyniki losowania Lotto z 16.03.2017

Aż 35 milionów złotych można było wygrać w czwartkowym losowaniu lotto. Zwycięskie liczby to: 9, 10, 25, 35, 44, 45.

Zdjęcie Wyniki losowania Lotto z 16 marca /

Obecna, wielka kumulacja narastała od 19 lutego, co oznacza, że główna wygrana w Lotto nie padła już od prawie miesiąca.

Reklama

Dotychczasowa rekordowa wygrana, którą otrzymał gracz z Ziębic w 2015 roku, to 35 234 116,20 złotych.



W pierwszej trójce wygranych są też szczęśliwcy z Gdyni - w 2012 roku padła tam wygrana w wysokości 33 787 496,10 oraz z Bolesławca - ktoś, kto kupił tam kupon w 2012 roku wzbogacił się o 30 927 429,60 złotych.



Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się we wtorki, czwartki i soboty o godz. 21.40.

Sprawdź wyniki w naszym serwisie Lotto.