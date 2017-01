Wyniki ogólnopolskiego rankingu szkół ponadgimnazjalnych

XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie jest najlepszym liceum ogólnokształcącym, a Technikum Elektroniczne w Zespole Szkół Elektronicznych im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy najlepszym technikum - wynika z ogólnopolskiego rankingu szkół ponadgimnazjalnych.

Zdjęcie Wybrano najlepsze licea /Łukasz Ostalski /Reporter

Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych po raz 19. przygotował miesięcznik "Perspektywy".

Reklama

Kapituła rankingu brała pod uwagę sukcesy szkoły w olimpiadach przedmiotowych, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych i wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. W przypadku techników uwzględniono też wyniki egzaminów zawodowych.

Tegoroczny zwycięzca rankingu wśród liceów w ub. roku był na pierwszym miejscu, dwa lata temu na szóstym miejscu, trzy lata temu na drugim, a cztery lata temu na czwartym. Wcześniej - w latach 2004-2010 - XIII LO w Szczecinie siedem razy z rzędu zajmowało pierwsze miejsce.

Drugie miejsce w rankingu przypadło XIV Liceum Ogólnokształcącemu im. Stanisława Staszica w Warszawie (w ubiegłym roku również na drugim miejscu). Trzecie miejsce zajęło Liceum Akademickie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (w ub.r. także na trzecim miejscu).

Na czwartym miejscu uplasowało się 2. Społeczne LO STO im. Pawła Jasienicy w Warszawie, na piątym - Liceum Ogólnokształcącemu nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu, na szóstym - V Liceum Ogólnokształcącemu im. Augusta Witkowskiego w Krakowie, na siódmym - III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni, na ósmym - LO nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu, na dziewiątym - XXVII LO im. Tadeusza Czackiego w Warszawie, na dziesiątym - Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach.

Uniwersytet sprawował patronat nad szkołą do 2011 roku

XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie powstało w roku 1991 na mocy porozumienia kuratora oświaty z rektorem Uniwersytetu Szczecińskiego. Uniwersytet sprawował patronat nad szkołą do 2011 r., kiedy przejęła go Politechnika Warszawska. Jest członkiem Towarzystwa Szkół Twórczych, do którego należy 30 liceów z całego kraju. Celem towarzystwa jest współdziałanie szkół w zakresie doskonalenia procesu nauczania i wychowania poprzez projektowanie, wdrażanie i upowszechnianie innowacji pedagogicznych. Przy liceum działa Gimnazjum nr 16.

Dyrektor "Trzynastki" Cezary Urban, pytany o szkołę niezmiennie od lat powtarza, że za pozycją jego szkoły stoją nauczyciele, który mają pasję, lubią młodzież oraz pracowici uczniowie. Przez wiele lat wicedyrektorem szkoły był Maciej Kopeć, obecnie podsekretarz stanu w MEN. W liceum jest zatrudnionych 65 nauczycieli, w tym także byli lub obecni nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Szczecińskiego. Pięć osób posiada tytuł doktora nauk, a jedna jest w trakcie studiów doktoranckich. W szkole pracuje dwoje nauczycieli posiadających honorowy tytuł profesora oświaty.

Najlepszym technikum w Polsce zostało Technikum Elektroniczne w Zespół Szkół Elektronicznych im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy. Szkoła od sześciu lat jest w czołówce rankingu techników. W ubiegłym roku było na czwartym miejscu, dwa lata temu na trzecim, trzy lata temu na czwartym.

Drugie miejsce w tym roku zajęło Technikum Łączności

Drugie miejsce w tym roku zajęło Technikum Łączności nr 14 w Zespole Szkół Łączności w Krakowie im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku (w ubiegłym roku również na drugim miejscu). Na trzecim miejscu znało się Technikum Zawodowe nr 7 w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych Józefa Kustronia w Nowym Sączu (w ubiegłym roku także na trzecim).

Czwarte miejsce zajęło Technikum Komunikacji w Zespole Szkół Komunikacji w Poznaniu, piąte - Technikum Elektroniczne im. Obrońców Lublina 1939 r. w Zespole Szkół Elektronicznych w Lublinie, szóste - Technikum nr 10 w Elektronicznych Zakładach Naukowych we Wrocławiu, siódme - Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie (ubiegłoroczny zwycięzca rankingu), ósme - Technikum Chemiczne i Ochrony Środowiska w Krakowie, dziewiąte - Technikum Mechatroniczne nr 1 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie, dziesiąte - Technikum Budowlane nr 1 w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Krakowie.

Zwycięskie Technikum Elektroniczne w Zespół Szkół Elektronicznych im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy w przyszłym roku obchodzić będzie 50-lecie. Obecnie kształci w trzech kierunkach: technik elektronik, technik informatyk, technik teleinformatyk. Jej hasło: "Szkoła nie tylko dla orłów" mówi o efektywnej pracy nauczycieli nie tylko z uczniami szczególnie uzdolnionymi.

W szkole uczniowie korzystają z nowoczesnych pracowni zawodowych i laboratoriów, przystosowanych do przeprowadzania egzaminów w wybranych kwalifikacjach, jak i sal dydaktycznych wyposażonych w nowoczesny sprzęt audiowizualny. Od ponad 25 lat w "Elektroniku" działa szkolna telewizja AjPi TV. Chlubą szkoły jest też Młodzieżowa Orkiestra Dęta, która bierze udział w licznych przeglądach, festiwalach i konkursach orkiestr dętych, gdzie zdobywa nagrody i wyróżnienia.

Trzy podrankingi

Kapituła przygotowała w tym roku trzy podrankingi szkół: dwa, w których kryterium są wyniki matury i ranking olimpijski (decydowały osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych) oraz rankingi wojewódzkie.

W podrankingu maturalnym wśród liceów zwyciężyło 2 Społeczne LO STO im. Pawła Jasienicy w Warszawie, a wśród techników - Technikum Łączności nr 14 w Krakowie. W podrankingu olimpijskim pierwsze miejsce zajęło XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie.