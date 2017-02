Wypadek kolumny rządowej. MSWiA zabiera głos

Przed godz. 15:00 w MSWiA rozpoczęła się konferencja ministra Mariusza Błaszczaka, wiceministra Jarosława Zielińskiego i szefa policji nadinsp. Jarosława Szymczyka. Tematem konferencji jest wypadek kolumny rządowej wiozącej premier Szydło.

Zdjęcie Miejsce wypadku /Andrzej Grygiel /PAP

- Rozmawiałem z panią premier - rozpoczął konferencję minister Błaszczak. W imieniu premier szef MSWiA podziękował wszystkim, którzy martwią się o stan jej zdrowia, a także tym, którzy brali udział w akcji ratowniczej.

Jak wskazał, Beata Szydło czuje się dobrze. Dodał również, że jeden z rannych oficerów BOR przeszedł operację - jest w dobrym stanie. Drugi oficer wyszedł już ze szpitala w Oświęcimiu, do którego trafił po zdarzeniu.



- W Polsce jest wiele tego typu wypadków - zauważył szef MSWiA. - Ten wypadek stał się sławny w związku z kolejną falą hejtu i ataków. Przestrzegam i apeluję o to, żeby nie eskalować napięć - dodał. Wymienił również kilka zdarzeń, w których doszło do negatywnych zjawisk - np. atak na minister Zalewską w Jeleniej Górze, czy wydarzenia związane z protestami w czasie kryzysu sejmowego.



Zmiany w BOR

- Zmiany w Biurze Ochrony Rządu postępują - kontynuował Błaszczak. Jak dodał, dla BOR dokupiono niedawno nowe samochody.



Minister skrytykował również generała Janickiego, który komentował dziś okoliczności wypadku z udziałem rządowej kolumny (zobacz tutaj). Przypomniał, że generał był szefem BOR, gdy doszło do katastrofy smoleńskiej.



Błaszczak przypomniał, że w czasach rządów PO-PSL również dochodziło do wypadków z udziałem polskich VIP-ów, jednak nie były one tak szeroko komentowane. - Do takich zdarzeń zawsze będzie dochodzić - uznał. - Ze smutkiem przyjmuję dywagacje wysokich wojskowych, którzy mówią, ze fiat powinien być staranowany przez rządowy samochód - dodał. - Nie powodujcie presji u funkcjonariuszy BOR - zaapelował.



- Zmiany w BOR będą. Chodzi o posprzątanie po generale Janickim - kontynuował.



Zdjęcie Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak (C), wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński (L), komendant główny policji nadinspektor Jarosław Szymczyk (P), podczas konferencji prasowej w Warszawie / Jakub Kamiński / PAP

Powstanie nowa instytucja

Następnie głos zabrał wiceminister Zieliński. - Apeluję do wszystkich o rozsądek. Takie zdarzenie nie może powodować, ze zaczynają się ataki na BOR i rząd - powiedział.



- Przyzwoitość nakazuje podchodzić do takich wydarzeń z pokorą - dodał. Wskazał również, że negatywne głosy padają z ust fachowców, którzy swoje wypowiedzi traktują politycznie.



- Zainteresujcie się państwo, jak prezydent Komorowski jeździł na polowania - powiedział Zieliński, krytykując falę medialnych doniesień.



Odniósł się również do "sprzątania" w BOR. - Kiedy przejęliśmy nadzór nad BOR brakowało tam 400 etatów funkcjonariuszy. Wciąż jednak mamy wakaty, więc będziemy tę służbę uzupełniać - wyjaśnił. - Potrzebujemy więcej funkcjonariuszy - podkreślił. Dodał również, że zmiany nie wyeliminują wszystkich zagrożeń.



Wiceminister dodał, że na bazie zapowiadanych zmian powstanie instytucja o roboczej nazwie Narodowa Służba Ochrony. - Chcemy przebudować zadania BOR, strukturę wewnętrzną i dodać funkcjonariuszom kompetencji - zapowiedział.



- To, że przyspieszymy prace nad takimi zmianami, to dlatego, że dyskusja wokół pracy BOR jest krzywdząca - dodał.



- Chcę jednak uspokoić wszystkich funkcjonariuszy, że dla tych, który chcą dobrze służyć, będzie miejsce w nowym BOR - mówił Zieliński.



- Funkcjonariusze są tak szkoleni, żeby oddalać się od samochodu, który stwarza zagrożenie, a nie go taranować - zakończył wiceminister, apelując przy tym do ekspertów o powstrzymanie się od komentarzy.



75 funkcjonariuszy na miejscy wypadku

Z kolei szef policji przedstawił działania służb w związku z wypadkiem premier Szydło. - Szybko przystąpiono do szeregu czynności procesowych. Na miejscu pracowało 75 funkcjonariuszy - powiedział nadinsp. Szymczyk. - Obaj kierowcy byli trzeźwi - dodał.



- Do tej pory przesłuchano 14 osób. Zarzuty w tej sprawie przedstawiono 21-latkowi z Oświęcimia - powiedział szef policji. 21-latek przyznał się do winy - wskazał Szymczyk, przypominając przyczyny wypadku, jakie wskazano niedługo po zdarzeniu.



- Bardzo istotną kwestią jest ustalenie prawdziwości słów trzech postronnych świadków, którzy wskazali, że kolumna rządowa miała sygnał dźwiękowy - dodał. Zaapelował również do świadków o zgłaszanie się na policję.





Co się stało i w jakich okolicznościach?

Kolumna rządowa jechała ulicą Powstańców Śląskich w Oświęcimiu. Jak zapewnia BOR, była dobrze oznakowana i poruszała się z prędkością 50 km/h. Samochód, który wiózł Beatę Szydło, był w kolumnie drugi. Premier jechała do domu w Brzeszczach.