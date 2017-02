Wypadek kolumny z Beatą Szydło. Nowe informacje o stanie oficerów BOR

W piątkowym wypadku rządowej limuzyny w Oświęcimiu poszkodowane zostały trzy osoby - premier Beata Szydło i dwóch funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. Ciężej ranny oficer jeszcze nocą śmigłowcem zostanie przetransportowany do szpitala w Warszawie - dowiedziała się PAP od wicedyrektora szpitala w Oświęcimiu Andrzeja Jakubowskiego.

Zdjęcie Wypadek kolumny rządowej /Fot. Andrzej Grygiel /PAP

Jak dodał wicedyrektor, drugi z poszkodowanych pozostanie przynajmniej dobę na obserwacji w szpitalu w Oświęcimiu, dokąd trafił zaraz po wypadku.

Jak udało się ustalić reporterowi RMF FM Pawłowi Pawłowskiemu, jeden z oficerów BOR ma prawdopodobnie połamane nogi.



Dyrektor LPR Robert Gałązkowski poinformował w TVN24, że druga maszyna z Warszawy wystartowała do Oświęcimia. Poleci do Krakowa. Tam się dotankuje. Następnie wykona lot do Oświęcimia, zabierze pacjenta, dotankuje się w Kielcach i przyleci do Wojskowego Instytutu Medycznego na Szaserów.

Wcześniej ze szpitala w Oświęcimiu do Warszawy na pokładzie śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przetransportowana została premier Beata Szydło.W Wojskowym Instytucie Medycznym ma przejść dalsze, rutynowe badania. Gałązkowski podał, że w trakcie lotu nie doszło do jakiejkolwiek zmiany jeżeli chodzi o stan zdrowia premier. Została ona przekazana zespołowi szpitalnego oddziału ratunkowego na Szaserów.



Dyrekcja WIM poinformowała, że zgodnie z procedurami opieki nad pacjentami VIP, nie udziela informacji o stanie zdrowia premier Beaty Szydło.

