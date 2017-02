Wypadek premier Szydło. Policja: Prędkość kolumny raczej nie była nadmierna

1 19

W piątek około godz. 19.00 w Oświęcimiu doszło do wypadku samochodowej kolumny rządowej z premier Beatą Szydło. Informację o zdarzeniu potwierdził rzecznik rządu Rafał Bochenek. Premier, kierowca samochodu, którym jechała, i oficer BOR trafili do szpitala w Oświęcimiu. Beata Szydło na dalsze badania została przetransportowana do szpitala w Warszawie.