Wypadek z udziałem premier Szydło. MSWiA o kierowcy BOR

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało, że "kierowca BOR, który w trakcie piątkowego wypadku prowadził samochód wiozący premier Beatę Szydło ma odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w prowadzeniu opancerzonych pojazdów głównych".

Zdjęcie Rozbity samochód rządowy odwożony na lawecie /Jacek Bednarczyk /PAP

"Kierowca, który w piątek jechał z Panią Premier, ma wszelkie uprawnienia i szkolenia oraz niezbędne doświadczenia, aby prowadzić samochód opancerzony. Był m.in. kierowcą limuzyny opancerzonej Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego" - oświadczyło MSWiA w komunikacie.

Resort dodał, że tylko w okresie od września 2015 r. do grudnia 2016 r. kierowca ten "spędził około 450 godzin za kierownicą opancerzonych pojazdów głównych".

Według MSWiA funkcjonariusz rozpoczął służbę w Biurze Ochrony Rządu w 2002 r., "posiada prawo jazdy kategorii B, C i D, stosowne świadectwo kwalifikacji oraz zaliczone kursy specjalistyczne, które uprawniają go do prowadzenia samochodów specjalnych na zasadach uprzywilejowania".

Ministerstwo zaprzecza tym samym doniesieniom mediów "jakoby funkcjonariusz BOR, który kierował w piątek samochodem Pani Premier, "nie miał praktycznie żadnego doświadczenia w prowadzeniu takiego pancernego auta". MSWiA dementuje też informację, że "trzech głównych kierowców Pani Premier miało tego dnia wolne".

Resort podkreśla ponadto, że do poniedziałku w sprawie wypadku przesłuchano w sumie 22 świadków, a część "postronnych" świadków zeznała, iż rządowa kolumna używała sygnałów dźwiękowych.

"W związku z wypadkiem rządowej kolumny, przesłuchano świadków zdarzenia, w tym 11 funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu oraz osoby postronne. I właśnie postronni świadkowie zeznali, że słyszeli sygnały dźwiękowe. Jeden ze świadków zeznał nawet, że nie widział kolumny, a jedynie słyszał sygnały dźwiękowe. Dlatego apelujemy do mediów o rozwagę i niepodawanie w wątpliwość zeznań świadków. Zwłaszcza, że każda z tych osób została uprzedzona o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy" - napisało MSWiA w komunikacie.

Resort zaprzecza też doniesieniom lokalnych mediów jakoby "monitoring ze stacji Orlen zabezpieczono dopiero kilkanaście godzin po zdarzeniu - w sobotę około godz. 14".

"Monitoring został zabezpieczony jeszcze w piątek w trakcie wykonywanych czynności procesowych. I nie był to monitoring ze stacji Orlen (gdyż nie obejmuje on trasy przejazdu), tylko ze stacji Crab. Na zapisie monitoringu ujawniono m.in. pojazd, którego kierowcę ustalono i przesłuchano jako kolejnego świadka. Również ten świadek potwierdził, że widział przejazd kolumny, która używała sygnałów dźwiękowych i świetlnych" - głosi komunikat MSWiA.

"Podkreślamy po raz kolejny, że do przesłuchania kierowcy Fiata przystąpiono dopiero po kilkugodzinnych czynnościach na miejscu wypadku, wysłuchaniu świadków zdarzenia oraz po odebraniu opinii biegłych. Kierowca złożył wyjaśnienia, podczas których przyznał, że przyczynił się bezpośrednio do spowodowania wypadku drogowego. Wyjaśnienia te zostały złożone zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego. Kierowca Fiata podpisał protokół z przesłuchania. Dodatkowo przypominamy, że każdy podejrzany jest pouczany o swoich uprawnieniach pisemnie, co potwierdza złożeniem podpisu" - oświadczyło ministerstwo.

Ministerstwo dodało, że "czynności na miejscu wypadku z udziałem kolumny rządowej wykonywał zespół policjantów z grupy operacyjno-procesowej pod nadzorem i z udziałem prokuratora. Dodatkowo na miejscu zdarzenia pracowało również dwóch biegłych z zakresu ruchu drogowego i rekonstrukcji wypadków drogowych".

"Wszystkie czynności wykonane na miejscu przez policję i prokuraturę z udziałem biegłych zostały wykonane profesjonalnie, sprawnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przytaczanie przez media wypowiedzi osób, które nie były na miejscu zdarzenia i nie mają dostępu do materiałów ze śledztwa, może niestety wprowadzać opinię publiczną w błąd" - podkreśla MSWiA.

Resort dodaje, że "z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa osobom ochranianym, formy i metody realizacji zadań w Biurze Ochrony Rządu są niejawne".

Do wypadku, w którym poszkodowana została premier, doszło w piątek ok. godz. 18.30 w Oświęcimiu. Rządowa kolumna trzech samochodów - w której pojazd premier Beaty Szydło jechał w środku - wyprzedzała fiata seicento. 21-letni kierowca przepuścił pierwszy samochód, a następnie zaczął skręcać w lewo i zderzył się z autem, w którym była szefowa rządu. Oprócz niej poszkodowani zostali dwaj funkcjonariusze BOR, w tym kierowca. Premier jest pod opieką lekarzy z Wojskowego Instytutu Medycznego.